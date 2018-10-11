فيون تسحب عرض الاستحواذ على أصول جلوبال تيلكوم

جلوبال تيلكوم القابضة

رجب عزالدين



قالت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، إنها تلقت إخطارًا من شركة "فيون" المساهم الرئيسى لسحب عرضها للاستحواذ على أصول "جى تى إتش" فى باكستان وبنجلاديش بشكل فورى.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن شركة فيون قررت سحب عرضها لجي تي إتش للاستحواذ على أصولها في باكستان مقابل 2.55 مليون دولار، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة مستمر في دراسة خيارات تمويلية بديلة.



ويتضمن إخطار شركة فيون ليمتيد لجلوبال تيلكوم إنهاء العرض بأثر فورى.



وقالت جلوبال تليكوم القابضة، فى يوليو الماضى، إنها تلقت عرض شراء لأصولها في شركة جاز، والعمليات التابعة من شركة فيون مقابل 2.55 مليار دولار.



ويبلغ رأسمال جلوبال تيلكوم 2.7 مليار جنيه، موزعاً على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للواحد.