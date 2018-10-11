وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات مصر للألومنيوم

هشام توفيق

توفيق يستعرض ملامح مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء



أحمد عاشور



التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس عبد الظاهر عبد الستار رئيس شركة مصر للألومنيوم,

لمتابعة الموقف الحالي لمشروع التوسعات الخاص بشركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي محافظة قنا، والذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بقيمة 250 ألف طن لتصل إلى 570 ألف طن سنويا، من خلال استخدام تكنولوجيا متقدمة توفر من استهلاك الطاقة.



واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس الشركة حول المشروع الذي يتضمن إنشاء خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، وموقف اختيار استشاري عام للمشروع من خلال مناقصة عالمية محدودة بين كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة في إدارة المشروعات الضخمة.



ووجه الوزير إدارة الشركة بالإسراع في استكمال إجراءات المناقصة، بالتوازي مع البحث عن جهات تمويل بالتعاون مع الوزارة نظرًا لضخامة المشروع الذي من المتوقع أن تصل تكلفته الاستثمارية إلى 12 مليار جنيه، وهذا المبلغ يتم تمويله من خلال قروض بالعملة الأجنبية، مما يستوجب تكثيف الجهود في هذا الشأن.



كما استعرض خلال اللقاء، ملامح مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بهدف توليد الكهرباء للشركة، وموقف إعداد دعوة للشركات المتخصصة في إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتنفيذ المشروع بما يسهم في خفض تكلفة الكهرباء حيث تعتبر الطاقة أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية في صناعة الألومنيوم التي تستخدم الكهرباء بكثافة.