EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات مصر للألومنيوم
الخميس 11 أكتوبر 2018 01:50 م
هشام توفيق
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
هشام توفيق يبحث مع وزير الدولة السودانى مشروعات حسن علام بالخرطوم
هشام توفيق يبحث فرص التعاون مع شركات ألمانية وإيطالية
لمناقشة استراتيجية الطروحات.. هشام توفيق يلتقي مجتمع سوق المال الإثنين
فى زيارة مفاجئة.. هشام توفيق يتفقد شركتى ممفيس والنيل للأدوية
هشام توفيق: تعديل شروط إقراض شركات قطاع الأعمال
هشام توفيق: سنحتفظ بـ40% من ملكية الشركات المدرجة في البورصة
الوزير هشام توفيق: «قطاع الأعمال» تسير بخطوات مدروسة نحو تطوير ومضاعفة العائد الاستثمارى
هشام توفيق
توفيق يستعرض ملامح مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء
أحمد عاشور
التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس عبد الظاهر عبد الستار رئيس شركة مصر للألومنيوم,
لمتابعة الموقف الحالي لمشروع التوسعات الخاص بشركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي محافظة قنا، والذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بقيمة 250 ألف طن لتصل إلى 570 ألف طن سنويا، من خلال استخدام تكنولوجيا متقدمة توفر من استهلاك الطاقة.
واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس الشركة حول المشروع الذي يتضمن إنشاء خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، وموقف اختيار استشاري عام للمشروع من خلال مناقصة عالمية محدودة بين كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة في إدارة المشروعات الضخمة.
ووجه الوزير إدارة الشركة بالإسراع في استكمال إجراءات المناقصة، بالتوازي مع البحث عن جهات تمويل بالتعاون مع الوزارة نظرًا لضخامة المشروع الذي من المتوقع أن تصل تكلفته الاستثمارية إلى 12 مليار جنيه، وهذا المبلغ يتم تمويله من خلال قروض بالعملة الأجنبية، مما يستوجب تكثيف الجهود في هذا الشأن.
كما استعرض خلال اللقاء، ملامح مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بهدف توليد الكهرباء للشركة، وموقف إعداد دعوة للشركات المتخصصة في إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتنفيذ المشروع بما يسهم في خفض تكلفة الكهرباء حيث تعتبر الطاقة أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية في صناعة الألومنيوم التي تستخدم الكهرباء بكثافة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا