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سيـــاســة
السيسي يتحدث مجددًا عن الدعم.. ماذا قال؟
الخميس 11 أكتوبر 2018 01:46 م
السيسي
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السيسي: 2011 علاج خاطئ لتشخيص خاطئ
السيسي
المال- خاص
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العمل والصبر هما الطريقان الوحيدان إلى نهضة البلاد، مشددًا على أن ما جرى في عام 2011 هو علاج خاطئ تشخيص خاطئ.
وربط السيسي في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ29 والتي تنظمها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بين نهضة مصر وتحقيقها الأهداف التي تسعى إليها وبين استمرار الدعم المقدم للمواطنين كما هو عليه الآن، قائلا: "طول ما إحنا مكبلين بالدعم عمر البلد دي ما هتحقق الأهداف اللي بنتنمناها، مفيش حد في العالم المتقدم اللي عايزين تقارنونا بيه بيعمل كده".
وأضاف أن الله نجا مصر من أوضاع كارثية كادت تحدث في عام 2011 والأعوام التي تلتها، مشيرًا إلى أن البلد نجحت في تخطي تلك الكوارث بإرادة إلهية وليس بأدوار الجيش والشرطة.
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