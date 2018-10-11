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نقل وملاحة
وزير الطيران المدني : لم نتلق دعاوي تحكيم دولي بشأن مطار رأس سدر
الخميس 11 أكتوبر 2018 01:45 م
الفريق يونس المصرى
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الفريق يونس المصرى
دعاء محمود:
أكد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني - في تصريحات اليوم - أن الوزارة لم تتلق حتي الآن أي دعوي قضائية أو إجراء قانوني من قبل شركة "ماليكورب" الإنجليزية فيما يتعلق بفسخ التعاقد معها لإنشاء وإدارة مطار رأس سدر بنظام "B.O.T".
وكانت وسائل إعلام نشرت أن شركة "ماليكورب" الإنجليزية تستعد لرفع دعوى تحكيم دولي ضد وزارة الطيران المدني تطالب فيها بـ500 مليون دولار، تعويضًا عن خسائر فسخ التعاقد معها لإنشاء وإدارة مطار رأس سدر بنظام "B.O.T"، وأن الشركة وكلت أحد المكاتب القانونية الإنجليزية لتجهيز ملف لرفع دعوي تحكيم جديدة خلال الشهر المقبل أمام مركز القاهرة للتحكيم التجاري ضد الوزارة لتضرر الشركة من فسخ العقد.
يشار إلى أن الخلاف مع الشركة الإنجليزية يعود إلى عام 1999 ، و كانت الشركة فازت بالمطار ولكن إجراءات التعاقد لم تكتمل .
وتسعى الحكومة حاليا إلى طرح المشروع مرة أخرى علي المستثمرين بنظام حق الانتفاع مع تخصيص قطعة أرض لاقامة منتجع سياحي مجاور للمطار.
وزارة الطيران المدني
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