جامعة القاهرة تشارك البيئة فى إنشاء محطة لرصد ملوثات الهواء

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الخشت: جامعة القاهرة توجه جهودها لتعظيم دور البحث العلمى فى خدمة الأهداف الوطنية والاقتصاد القومي



المال-خاص



تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريراً من الدكتورة فاطمة الزهراء حنفى مدير مركز الجامعة للحد من المخاطر البيئية حول مشاركة المركز مع وزارة البيئة وجامعة كفر الشيخ فى إنشاء أول محطة رصد لحظية لرصد ملوثات الهواء بمحافظة كفرالشيخ، وذلك بالتعاون بين جامعة القاهرة ووزارة البيئة، فى إطار تنفيذ تكليفات الحكومة وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030. وأشار التقرير إلى أنه تم تركيب المحطة أعلى كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المركز يقوم بتشغيل وصيانة المشروع القومى لرصد ملوثات الهواء المحيط بـ 93محطة رصد، وتم إضافة محطتين جديدتين بمحافظتى قنا، وكفر الشيخ، ليصبح عدد المحطات 95محطة رصد فى مختلف المحافظات يقوم المركز بتشغيلها، مضيفاً أن المركز، وهو أحد المراكز العلمية المهمة بجامعة القاهرة ومقره كلية العلوم، ويقوم بإعداد التقارير للبيانات التى يتم رصدها بالمشروع بشكل دورى، إلى جانب إدارته للمشروع القومى منذ 1997.



وأكد الخشت، على أهمية الدراسات العلمية فى المشروع القومى وخطة التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن جامعة القاهرة توجهت فى الفترة الأخيرة نحو تعظيم دور البحث العلمى فى خدمة الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مراكزها ووحداتها البحثية المختلفة، لافتاً إلى أهمية دور الجامعة الريادى فى شتى مجالات العلوم التطبيقية والبحثية لخدمة أغراض التنمية المستدامة.



وقال الخشت، إن هناك اهتماماً عالمياً متزايداً فى العقدين الأخيرين بالمبادرات التى تنادى بالتنمية المستدامة على البيئة، مما يجعل ضرورة أن تكون الجامعة سباقة للمشاركة فى العديد من هذه المبادرات، وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وإنجاز المشروعات البحثية فى هذا المجال.



ومن جانبها، قالت الدكتور فاطمة الزهراء حنفى مدير مركز جامعة القاهرة للحد من المخاطر البيئية، إن أهم الأهداف التى أنشئ المركز من أجلها هو تنمية الوعى البيئى لدى المجتمع المصرى، ودراسة ورصد المشكلات البيئية من جميع النواحى العلمية والأقتصادية والإجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها، والمحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق الإشتراك فى المشروعات البحثية والتطبيقية فى مصر، والقيام بتنفيذ المشروعات الخدمية لكل قطاعات الدولة، وإعداد التقارير، ومنح الشهادات البيئية المعتمدة طبقاً لشروط التراخيص التى تضعها وزارة شئون البيئة، إلى جانب تدريب الكوادر العلمية والفنية على عمليات الرصد البيئى وعلى استخدام التقنيات المتعددة فى مجال شئون البيئة والتنمية العمرانية، وإمداد صانعى القرار بالمعلومات العلمية الدقيقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية البيئة من المخاطر التى قد تتعرض لها.



