



خالد بدر الدينأعلنت شركة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة، اليوم الخميس، أنها تعتزم الاستحواذ على حصة أغلبية قدرها 75% في شريكتها الرئيسية بريليانس الصينية، مقابل 3.6 مليار يورو (4.2 مليار دولار) في أول خطوة من هذا النوع لشركة سيارات عالمية، بعدما بدأت بكين في تخفيف قواعد الملكية فى سوقها للسيارات التى تحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث حجم المبيعات.وذكرت وكالة "رويترز"، أن شركة BMW المصنعة للسيارات الفاخرة سترفع حصتها في الشراكة مع بريليانس القابضة إلى 75% من 50%، على أن تغلق الصفقة في 2022 بالتزامن مع الرفع الكامل للقواعد التي تعرقل الملكية الأجنبية للشراكات في قطاع السيارات.ومن المرجح أن تدفع تلك الخطوة الشركة الألمانية لتحويل المزيد من الإنتاج إلى الصين، ليساعد في إنعاش الأرباح في ظل حرب تجارية متصاعدة بين واشنطن وبكين، أدت لارتفاع تكلفة استيراد موديلات BMW من مصنعها في ولاية ساوث كارولاينا.وقال هارالد كروجر، الرئيس التنفيذي لشركة BMW، في كلمة ألقاها بمدينة شنيانج في شمال شرق الصين، حيث مقر الشراكة مع بريليانس: "ندحل الآن عصرًا جديدًا، والصفقة علامة فارقة لشركات السيارات الأجنبية التي تواجه قيودًا تمنع حيازتها أكثر من 50% لأي شراكة في الصين، كما يتعين عليها أن تتقاسم الأرباح مع شركائها المحليين".وتحرص حكومة بكين على جذب شركات السيارات العالمية، لمزيد من الاستثمارات، واتخذت إجراءات شملت تخفيف القيود على سقف الملكية الأجنبية لشركات السيارات الكهربائية، والبالغ 50% في العام الحالي.وأكدت شركة BMW، أن هذه الخطوة تهدف لزيادة طاقة الإنتاج في مواقع التصنيع القائمة في شنيانج، وتوسيع الإنتاج المحلي لنماذج إضافية تشمل ما يطلق عليها سيارات الطاقة الجديدة.وقال كروجر إن شركة BMW بريليانس المشتركة تخطط لفتح مصنع جديد في موقعها في شنيانج وإنفاق أكثر من 3 مليارات يورو لبرنامج توسعى كبير النطاق لمنشأة الإنتاج القائمة.