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بورصة وشركات
مكتب ذو الفقار مستشارا قانونيا لطرح 4.5% من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة
الخميس 11 أكتوبر 2018 01:49 م
الشرقية للدخان 5
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الشرقية للدخان 6
مصطفى طلعت:
وقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عقدا مع مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة، تتولى بمقتضاه الأخيرة دور المستشار القانوني لطرح حصة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان التابعة للقابضة.
وكانت الحكومة، قد أعلنت طرح حصة إضافية بنسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان (التابعة لقطاع الأعمال العام) في البورصة ضمن الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات المقرر تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وتعد الشرقية للدخان أول شركة تطرح في البورصة خلال الشهر الجاري، بحسب ما أكده هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال قبل أيام، علما بأن المجموعة المالية هيرميس تتولى دور مروج الطرح.
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