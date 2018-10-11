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25 محاضرة للصيادلة خلال معرض ومؤتمر فارمسي اكسبو
الخميس 11 أكتوبر 2018 01:37 م
فارمسي اكسبو
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أحمد صبرى
قال محمد مصطفي الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر «فارمسي اكسبو»، الذى يعقد فى الاسكندرية خلال الشهر الجارى برعاية المحافظة ونقابة صيادلة الإسكندرية، أنه سوف تعقد 25 محاضرة علمية وورشة عمل تستهدف موضوعات حيوية خاصة بالصيادلة وعملهم.
وأضاف أن المؤتمر يتضمن 12 محاضرة علمية و13 ورشة عمل، فى مجالات مختلفة على رأسها الصيدلة الإكلينيكية، وإدارة الصيدليات، والنظم الحديثة لتطوير الصيدليات، وذلك على مدار الأيام الثلاثة للمعرض والمؤتمر من 17 وحتى 19 أكتوبر الجارى.
وأشار إلى أن المعرض والمؤتمر يعد منصة صناعة المستقبل للصيادلة وجميع العاملين فى المجالات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي الهام، ويهدف لفتح فرص وآفاق جديدة للصيادلة، باعتبار الصيدلي بمثابة المستشار الصحي للأسرة المصرية على مدار الساعة.
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