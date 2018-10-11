القاهرة تستضيف مؤتمر التشغيل والصيانة في الدول العربية 18 نوفمبر

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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن القاهرة ستستضيف ما يقارب 1000 مشارك من خبراء قطاع التشغيل والصيانة في المؤتمر الدولي السادس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية تحت شعار: (إدارة الصيانة في ظل الثورة الصناعية الرابعة في الفترة من 18 – 20 نوفمبر المقبل.وأكد مهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة في بيان، أن المؤتمر يعتبر من المؤتمرات الرائده على مستوى العالم العربي فقد تم تنظيمه على مدى 15 سنة في عدد من عواصم ومدن الدول العربية بمشاركة العديد من المنظمات والهيئات والجهات.وتنعقد هذه الدورة في القاهرة بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.ومن جابيه أكد الدكتور محمد الفوزان رئيس المجلس العربي للتشغيل والصيانة بالمملكة العربية السعودية أن المؤتمر يعدّ الوحيد في الدول العربية المختص في موضوع التشغيل والصيانة حيث يفتح مجالات أمام مشغلي ومدراء شركات التشغيل والصيانة الرئيسية والمسؤولين الحكوميين لتبادل الخبرات وإثراء معرفتهم حول التقنيات الجديدة المطبقة في تحسين فعالية التشغيل والصيانة واستراتيجيات إدارة وخطط العمل.وقال الدكتور زهير السراج أمين عام المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور المهمة والحيوية في مجال التشغيل والصيانة ومنها:• تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي.• تشغيل وصيانة مرافق تحليه المياه المالحة.• تشغيل وصيانة مجمعات ومرافق المباني.• تشغيل وصيانة مرافق النقل.• تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء.• صيانة أنظمة الاتصالات والأنظمة الالكترونية.• إدارة مواد الصيانة واستشارات الصيانة.وقال الدكتور رفعت عبد الوهاب، منسق المؤتمر من الجانب المصري وعضو اللجنة العلمية إن البرنامج العلمي للمؤتمر سوف يشتمل على جلسة رئيسية للمتحدثين سيشارك فيها 5 متحدثين وسيتم مناقشة محور الثورة الصناعية الرابعة وإتمام الصيانة من خلال هذه الجلسة بالإضافة إلى 17 ورشة عمل متوازية تتناول محاور حيوية في مجال التشغيل والصيانة كتقييم وتحسين إدارة الصيانة في الشركات والمنشآت والتحول الرقمي في إدارة المرافق والطاقة في الشرق الأوسط، و دور التحليلات لتحسين قرارات الصيانة والإحلال و صيانة المباني.وأضاف عبدالوهاب أن المؤتمر يختتم أعماله باجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربي للتشغيل والصيانة وسيشارك هذا العام أكثر من 100 متحدث من الخبراء الدوليين والعرب من أكثر من 30 دولة ويقدر عدد الحضور المتوقع أكثر من 1000 مشارك من خبراء قطاع التشغيل والصيانة.