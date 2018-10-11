باستثمارات 1.9 مليار دولار.. تنفيذ أكبر مشروع لتكرير البترول بالصعيد





عمر سالموقعت شركات "أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، وتكنيب الإيطالية، وإنبي"، عقد تنفيذ الأعمال المبكرة لمشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت، أحد أهم مشروعات تطوير معمل تكرير أسيوط بصعيد مصر.ووقع العقد المهندس محمد بدر رئيس الشركة، وفرانسيسكو كاماراتا عن شركة تكنيب، والمهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى.ويأتي المشروع في إطار الاستراتيجية التي تنفذها وزارة البترول لتطوير معامل التكرير، وإضافة وحدات إنتاجية جديدة بهدف تأمين المنتجات البترولية للسوق المحلى وتحسين جودتها.وبمقتضى العقد المبرم تشمل الأعمال المبكرة كل من التصميمات الأساسية للمشروع، وإعداد طلبات الشراء وطرح المعدات الرئيسية وحساب حجم الأعمال الإنشائية، وتحديد تكلفة عقد تنفيذ المشروع والتفاوض مع جهات التمويل، فضلاً عن البدء في أعمال تجهيز الموقع.ويعد توقيع العقد، البداية الحقيقية لأعمال تنفيذ المشروع البالغ استثماراته 1.9 مليار دولار، والذى يمثل أحد كبريات المشروعات الإستراتيجية التي تهدف إلى توفير المنتجات البترولية لصعيد مصر وخفض الاستيراد والمساهمة بإيجابية في تنفيذ خطة الدولة لتنمية الصعيد.ويستقبل المجمع الجديد 2.5 مليون طن مازوت سنوياً من معمل تكرير أسيوط بهدف إنتاج وتوفير المنتجات البترولية الرئيسية، والتي تبلغ 1.6 مليون طن من السولار بالمواصفات الأوروبية Euro-5 إلى جانب 402 ألف طن نافتا لإنتاج البنزين عالى الأوكتين، و101 ألف طن من البوتاجاز، إضافة إلى 330 طن من مادة الكبريت كمنتجات ثانوية.