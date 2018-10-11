أول مدينة لوجيستية للسيارات بالمنطقة الاقتصادية للقناة

مدينة لوجيستية للسيارات



المال خاص



أعلنت شركة شركة كيوب للتصميمات والاستشارات الهندسية أنها الاستشاري المصمم لمدينة "السخنــة لوجيستيكــس" وهي أول مدينة لوجيستية للسيارات في المنطقــة الاقتصادية لإقليـم قنـاة السويـس بالعين السخنــة، والتي تملكها شركة السخنــة لوجيستيكــس أوتوموتيـف.



و قالت الدكتورة سمية بهي الدين مدير عام شركة كيوب خلال المائدة المستديرة للإعلاميين التي عقدتها الشركة صباح اليوم نحن فخورين بأننا الاستشاري المصمم لمشروع السخنة لوجيستكس ,والذي يعد استمرارا لنهج الشركة في العمل على نشر ثقافة نتبناها لتحقيق المبادئ الأساسية لجودة الحياة العمرانية، فرؤية شركة كيوب للتصميمات والاستشارات الهندسية قائمة على إقامة أول منظومة لوجيستية متكاملة بتصميم مرن وعصري تم تصميمه وفقاً للمعايير العالمية ويحقق المبادئ الأساسية لجودة الحياة العمرانية ويكفل بخلق مناخ يشجع علي الاستثمار بشكل فعال، فيشجع المستثمر سواء المصري أو الأجنبي على زيادة حجم استثماراته بدون عوائق من أي نوع طبقًا لرؤية الدولة للتنمية الصناعية واللوجيستية لمحور قناة السويس."



وأستطردت "كما تحرص الشركة على تقديم حلول مبتكرة في التصميم تتواكب مع العصر في مجال السيارات وكذلك تطوير نموذج يشجع على ربط كل شركاء ومستثمري قطاع السيارات والشركات العاملة في مجالات النقل بشكل عام، والعمل كمحفز على النمو من خلال خلق بيئة جاذبة للمعاملات التجارية، وذلك بتوفير منطقة جمركية خاصة بقواعد جاذبة للاستثمار في ظل بيئة رائدة."



ومن الجدير بالذكر أن مشروع السخنــة لوجيستيكــس يعد أول منطقــة لوجيستيـــة في مصر للترانزيت وإعادة تصدير السيارات، وكافة وسائل النقل الثقيل والخفيف، حيث سيقام المشروع على مساحة 260 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تبلغ 2.5 مليار جنيه، ويتمتع المشروع بمزايا تشجيعية خاصة بالجمارك طبقًا للقانون 183 لسنة 2002.