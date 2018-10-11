مؤشر نيكي

خالد بدر الدين



هبط مؤشر نيكي القياسى لأسهم كبرى الشركات اليابانية بأكثر من 3.9 % فى ختام التعاملات اليوم الخميس لينزل إلى حوالى 22591 نقطة فى أكبر هبوط يومي منذ حوالى 7 شهور ليسجل أدنى مستوى منذ 10 من سبتمبر, وليصل إجمالى خسائره 8 % منذ أعلى مستوى له في 27 عاما عند ما صعد الأسبوع الماضى إلى أكثر من 24448 نقطة .



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر نيكي الياباني هوى الى أدنى مستوى منذ شهر ,وتكبد أكبر هبوط يومي منذ مارس الماضى بسبب عمليات بيع للأسهم العالمية



كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقل بأكثر من 3.5 % لينخفض إلى 1701.86 نقطة بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا والمعدات الصناعية التى سجلت أداء أقل من أداء السوق عموما.





وساهم في هبوط البورصة اليابانية خفض شركة ياسكاوا إلكتريك لإنتاج المعدات الصناعية لتوقعات الأرباح بحوالى 12.6 % مما دفع أسهم شركات أخرى بالقطاع منكشفة بشكل كبير على الصين للتراجع بسبب الجمارك الأمريكية التى فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات الصين.



كما شهدت بورصات وول ستريت أمس الأربعاء أكبر انخفاض يومي لها منذ 8 شهور , بعد أن تكبدت الأسهم الأوروبية أسوأ خسارة يومية لها منذ يونيو الماضى في الوقت الذي سيطرت فيه المخاوف بشأن ارتفاع عوائد الدين على أسواق الأسهم في أنحاء العالم.



وفي الوقت الذي انخفضت فيه جميع القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 على المؤشر توبكس الأوسع نطاقا، فإن الأسهم المرتبطة بالصين سجلت أداء دون البقية.



أيضا انخفضت أسعارأسهم شركة ياسكاوا إلكتريك التي تصدر معدات المصانع إلى الصين بأكثر من 6.1 % ,وتراجعت أسعار أسهم شركة فانوك لصناعة الروبوتات الصناعية ونابتيسكو وميتسوبيشي إلكتريك 6.8 % و 6 % و5.1 % على الترتيب.



كما هبطت أسهم شركات صناعة الرقائق بفعل مؤشرات على تباطؤ الطلب في قطاع أشباه الموصلات، لتنخفض أسعار أسهم طوكيو إلكترون 3.9 % ,وشركة أدفانتست 4.5 % وشين-إيتسو كيميكال المصنعة لمنتجات السليكون 4.3 % ,وهوى سعر سهم شركة سوفت بنك، التي تملك حصصا في شركات تكنولوجيا عالمية مثل علي بابا، 5.8 % بسبب ضعف أسهم التكنولوجيا العالمية.



