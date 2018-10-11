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نقل وملاحة
وزير الطيران: لن أتراجع عن إنشاء شركة المقاولات
الخميس 11 أكتوبر 2018 01:16 م
وزير الطيران الفريق يونس المصري
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وزير الطيران الفريق يونس المصري
دعاء محمود
قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في القضاء على البيروقراطية والروتين، قائلًا: "لن أتراجع عن بناء شركة المقاولات للصيانة والتطوير، وذلك وفقًا للقانون لتلعب دورها في صيانة القطاع ككل.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد -اليوم الخميس- بمطار القاهرة، أن هذا الإجراء ضمن إجراءات توفير النفقات، مؤكداً أنه على سبيل المثال بند الصيانة السنوية لمبنى الركاب 2 يكلف الوزارة 300 مليون جنيه سنويًا.
وأشار الوزير إلى أنه يستهدف تعديل كافة القوانين الخاصة بقطاع الطيران المدني.
الطيران
وزارة الطيران المدني
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