وزير الطيران: لن أتراجع عن إنشاء شركة المقاولات

وزير الطيران الفريق يونس المصري

دعاء محمود



قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في القضاء على البيروقراطية والروتين، قائلًا: "لن أتراجع عن بناء شركة المقاولات للصيانة والتطوير، وذلك وفقًا للقانون لتلعب دورها في صيانة القطاع ككل.



وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد -اليوم الخميس- بمطار القاهرة، أن هذا الإجراء ضمن إجراءات توفير النفقات، مؤكداً أنه على سبيل المثال بند الصيانة السنوية لمبنى الركاب 2 يكلف الوزارة 300 مليون جنيه سنويًا.



وأشار الوزير إلى أنه يستهدف تعديل كافة القوانين الخاصة بقطاع الطيران المدني.