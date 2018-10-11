اليوم.. قبول طلبات راغبى التدريب بمعهد السالزيان الإيطالى مجانًا

محمد سعفان



دعاء حسنى



يبدأ معهد السالزيان الإيطالي فرع الإسكندرية، اليوم، الأربعاء، قبول طلبات راغبي التدريب مجانًا، بدورات التدريب التحويلى على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، مرفقا بها المستندات المطلوبة، ويستمر قبول الطلبات والمقابلات الشخصية كل يوم أربعاء بالفرع، كما تقبل الطلبات بفرع المعهد بالقاهرة غدا الخميس، وكل خميس، حتى استيفاء العدد المطلوب، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة، ومعهد السالزيان الإيطالى.



وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المهن التى سيتم التدريب عليها فى فرع القاهرة تشمل: لحام أرجون (TIG)، ولحام ثانى أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية، وكهرباء تحكم آلي كنترول، للحاصلين على دورة تركيبات، والتحكم العددى P.L.C.S.7. 200، للحاصلين على دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددى P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية فى التحكم العددى P.L.C.S.7. 200، وتبريد وتكييف، والتحكم الرقمي خراطة C.N.C.



ولفت الوزير إلى أنه بالنسبة لفرع الإسكندرية يتم التدريب على مهن تركيبات كهربائية، وكهرباء تحطم آلي كنترول للحاصلين على دورة كهرباء تركيبات، وطاقة شمسية (فوتوفولظيه)، والتحكم العـددي P.L.C.S.7. 200، للحاصلين على دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددى P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية في التحكم العددي P.L.C.S.7. 200، وتبريد وتكييف، والتحكم الرقمي خراطة C.N.Ck ، ولحام أرجون (TIG)، ولحام ثاني أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء.



وأوضح أنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين، ومن خريجى المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة والمؤهلات العليا، والجامعات والمعاهد الحكومية المصرية والخاصة، ولم يسبق له الحصول على منحة الوزارة للتدريب على دورات بالمعهد خلال عامين، وأن يكون من غير العاملين بأي جهة حكومية أو خاصة، ومتفرغا تفرغا كاملا للدورة، حيث إن مواعيدها صباحًا ومساءً.



وأضاف: "كما يشترط أن يكون سن الطالب من 18 إلى 35 سنة، ويجتاز المقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للمتقدمين للالتحاق بكل من المعهدين يوم المقابلة، ويقدم إقرارا على نفسه بالالتزام التام بحضور الدورات، وحال الانقطاع أو الغياب لمدة 3 أيام متفرقة أو متتالية خلال مدة الدورة يتم إلغاؤها ويقوم بتسديد قيمة الدورة كاملة للوزارة، ولا تلتزم بتوفير مقر إقامة أو مصاريف انتقال للمتدربين خلال فترة الدورة".



وتابع: "يتم تقديم الطلبات باليد مرفقا بها أصل وصورة من شهادة التخرج والتجنيد أو الإعفاء، وبطاقة الرقم القومى سارية، للاطلاع على الأصل والاحتفاظ بالصور، وتقدم المستندات والمقابلات الشخصية اليوم الأربعاء بفرع الإسكندرية، وذلك بمقر المعهد 99 شارع اللبان - الإسكندرية، والخميس بفرع القاهرة، 3 شارع عبد القادر طه- الساحل - شبرا، من كل أسبوع حتى استيفاء العدد المطلوب.







