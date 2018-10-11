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طاقة
السيسي: وزير البترول طلب مني زيادة دعم الوقود.. هتسيبوني لوحدي
الخميس 11 أكتوبر 2018 01:08 م
عبدالفتاح السيسي
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عبدالفتاح السيسي
أحمد صبرى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وزير البترول طلب زيادة الدعم للمشتقات البترولية إلى 125 مليار جنيه، مؤكدًا أن الزيادات فى أسعار البترول ترهق الميزانية، مضيفًا: "هجيبهم من فين؟ هتسيبونى لوحدى؟ أوعو تكونوا فاكرينى عاوز أغلى حاجة لا مش عاوز أغلى حاجة".
وأضاف السيسي، فى كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر، اليوم الخميس: "البلد ده ربنا نجاها فى 2011، والسنوات الماضية، أنت بتأخد الوقود بنص السعر، يامصريين زى ما هم حافظوا عليها حافظوا عليها".
وأوضح: "المطلوب الفهم والصبر وكل محد يضايقك إبنى أكتر، ومحتاجين نفهم يعنى إيه دولة وتحديدها ومطالبها، اللى بيتعمل ملوش لازمة بدون وعى وفهم".
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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