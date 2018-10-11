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طاقة

السيسي: وزير البترول طلب مني زيادة دعم الوقود.. هتسيبوني لوحدي

عبدالفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي
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السيسي يشهد الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين للقوات المسلحة اليوم
عبدالفتاح السيسي

أحمد صبرى 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وزير البترول طلب زيادة الدعم للمشتقات البترولية إلى 125 مليار جنيه، مؤكدًا أن الزيادات فى أسعار البترول ترهق الميزانية، مضيفًا: "هجيبهم من فين؟ هتسيبونى لوحدى؟ أوعو تكونوا فاكرينى عاوز أغلى حاجة لا مش عاوز أغلى حاجة".

وأضاف السيسي، فى كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر، اليوم الخميس: "البلد ده ربنا نجاها فى 2011، والسنوات الماضية، أنت بتأخد الوقود بنص السعر، يامصريين زى ما هم حافظوا عليها حافظوا عليها".

وأوضح: "المطلوب الفهم والصبر وكل محد يضايقك إبنى أكتر، ومحتاجين نفهم يعنى إيه دولة وتحديدها ومطالبها، اللى بيتعمل ملوش لازمة بدون وعى وفهم".
عبدالفتاح السيسي السيسي
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