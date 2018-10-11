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نقل وملاحة
وزير الطيران: نسعى لتطوير الإجراءات الأمنية بالمطارات
الخميس 11 أكتوبر 2018 01:06 م
أمن المطارات 55699
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أمن المطارات 55699
دعاء محمود
أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، أن الوزارة تسعى لتطوير الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، ومنها تطوير منظومة السيور، وأجهزة الكشف عن الحقائب من خلال اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة، وتدبير أجهزة ومعدات ذات تقنيات حديثة، والتى تضمن سلامة الخدمات المقدمة للراكب.
واضاف الوزير خلال لقائه بمحررى الطيران على هامش الجولة التفقدية بمطار القاهرة الدولي، أن تحسين أداء المنظومة الأمنية بوجه عام سيتم على النحو التالى، استكمال تركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، التأكيد على استكمال الأسوار مع تفعيل منظومة المراقبة عليها، تفعيل تعليمات الامن والسلامة لمناطق انتظار الطائرات، استغلال ما تم توريده من أجهزة ومعدات (المرحلة الأولى لتدبير الأجهزة الأمنية) وهى عبارة عن أجهزة (الكشف عن البضائع – الكشف عن الحقائب الكبيرة / الصغيرة – الكشف عن أثر المتفجرات – بوابات تفتيش أشخاص - ).
وأكد أن هذا أدى ذلك إلى رفع معدلات الأداء الأمنى، وتقديم خدمة مميزة لاقت إجماعا دوليا بالإشادة بإجراءات التأمين الخاصة بالمطارات المصرية.
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