البطولة الرباعية الدولية تنطلق اليوم فى السعودية

البطولة الرباعية



- بمشاركة البرازيل والأرجنتين والسعودية والعراق



على المصرى



تتأهب منتخبات البرازيل والأرجنتين والسعودية والعراق، لخوض غمار منافسات البطولة الرباعية الدولية، التي ستنطلق اليوم الخميس، بالمملكة العربية السعودية، وتحديدا بين مدينتي الرياض وجدة، وتستمر حتى 16 أكتوبر الحالي.



وتأتي الدورة الدولية الودية، في إطار المنافسات والأحداث الرياضية المهمة والكبيرة، التي سعت الهيئة العامة للرياضة السعودية، بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، إلى تنظيمها في المملكة، لحرص الهيئة على استعادة دورها الرائد والرائع في استضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبيرة.



وتهدف الهيئة العامة بقيادة آل الشيخ، من خلال استضافة هذه الأحداث، إلى إثراء الحركة الرياضية في البلاد، وتنميتها بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030، وكذلك وضع السعودية بقوة على الخريطة الرياضية العالمية من خلال استضافة كبرى البطولات.



وكانت العاصمة الرياض، بدأت منذ الأحد الماضي، في استقبال وفود المنتخبات المشاركة في السوبر الكلاسيكو، حيث ستكون أولى المباريات اليوم الخميس، بين منتخبي العراق والأرجنتين، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ثم ستقام في اليوم التالي مباراة المنتخبين السعودي والبرازيلي على استاد جامعة الملك سعود.



بينما سيلتقي المنتخب السعودي بنظيره العراقي الاثنين المقبل على ذات الملعب، وسينتقل منتخبا البرازيل والأرجنتين إلى مدينة جدة للالتقاء سويا في مباراة ستقام الثلاثاء على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.



ووصل بقية لاعبي منتخب الأرجنتين أول أمس الثلاثاء، منهم ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالى، لتكتمل قائمة الفريق، وترأس كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، بعثة راقصي التانجو، كما وصلت صباح الثلاثاء، بعثة المنتخب العراقي، إلى المملكة العربية السعودية.



من جهته، يواجه منتخب الأرجنتيني أزمة كبيرة قبل مباراتيه الوديتين المقبلتين أمام العراق والبرازيل، بعد تأكد غياب 4 من أبرز لاعبيه للإصابة،

ويأتي على رأس اللاعبين الغائبين، الحارس فرانكو أرماني الذي تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز بها فريقه ريفربليت أمام سارمينتو في بطولة كأس الأرجنتين.



ويخوض المنتخب الأرجنتيني البطولة في غياب أبرز نجومه، الشهير ليونيل ميسي الذي يغيب عن المنتخب الأرجنتيني في هذه الفترة بعد الخروج من المونديال وعدم تحديد موقفه النهائي بشأن الاستمرار مع المنتخب.



من جهة أخرى، بدأت يوم الاثنين الماضى، عملية بيع التذاكر للجماهير، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية، كما سيتم طرح التذاكر عبر منافذ البيع في الملاعب التي ستحتضن المباريات، فيما أكملت الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم جميع الترتيبات الخاصة بإقامة مباريات السوبر الكلاسيكو.