107 وظائف بالتربية والتعليم والأزهر للمعلمين بمطروح

مجدى الغرابلى محافظ مطروح



معتز محمود



صدق اللواء مجدى الغرابلى محافــظ مطــروح على عدد " 20 " وظيفة بالتربية والتعليم بمدينة السلوم، بالإضافة إلى عدد " 82 " وظيفة أخرى بالتربية والتعليم بمدينة سيوه وعدد " 5 " وظائف أخرى بالأزهر، سبق أن صدق عليها المحافظ خلال زيارته للواحة.



وصرح المحافظ بأن هذه الوظائف بنظام التعاقد بالأجر اليومي لسد العجز بالمدارس فى هذه المدن، والتى تعانى نقص معلمين فى بعض المواد الدراسية.



وطالب المحافظ بضرورة حصر جميع المدارس واحتياجاتها من المدرسين بجميع المدن على مستوى المحافظة.



وشدد الغرابلى على ضرورة المتابعة المستمرة والفعالة، خاصة مع بداية العام الدراسى بكافة مدارس المحافظة، وفى مختلف المراحل التعليمية، وذلك لترسيخ أهمية التعليم فى نفوس الطلاب من أجل بناء الوطن، وبناء جيل على قدر كبير من الوعى والمعرفة.









