رئيس السكة الحديد يوجه بتكثيف لجان التفتيش على القطارات

المهندس أشرف رسلان في الجولة

المال - خاص



تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، محطة سكة حديد مصر "القاهرة"، لمتابعة انتظام حركة مسير القطارات وانتظام العاملين، وخلال الجولة تفقد محطة قطارات المناشى وأرصفة محطة القاهرة وشبابيك حجز التذاكر وعدد من القطارات المتجهة للوجه البحرى والقبلى.



وشدد رئيس الهيئة على المسئولين والجهات الإشرافية ولجان التفتيش وخدمة العملاء، بضرورة التواجد المستمر واصطحاب القطارات للعمل على تنمية الإيرادات، مشددًا على أعمال النظافة بالمحطة وداخل القطارات بهدف تقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.



وأكد رئيس الهيئة أن الغرض من هذا المرور والتفتيش المفاجئ إعادة الانضباط لكافة العاملين بالهيئة، خاصة العاملين بالوظائف الحرجة والذى يتضمن مراجعة شاملة فى مواقع العمل، وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى بهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات.



ولفت إلى على ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمة من انتظام مواعيد القطارات، وتحسين مستوى النظافة بالمحطات والقطارات وإرضاء العميل خلال الفترة القليلة المقبلة.