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استثمار
كجوك:تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى 14 مليار دولار
الخميس 11 أكتوبر 2018 12:52 م
أحمد كجوك من المؤتمر
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وزارة المالية تبيع سندات بقيمة 1.25 مليار جنيه .. والعائد يرتفع
أحمد كجوك من المؤتمر
خالد بدر الدين
أعلن أحمد كجوك نائب وزير المالية في تصريحات نُشرت اليوم الخميس إن تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضى.
وأضاف إن هذه الاستثمارات تقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو الماضى , ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس هذا العام ,وأن وزارة المالية ”ستركز على إصدار السندات الأطول أجلا بداية من العام الجاري“.
ونقلت نشرة انتربرايز الإلكترونية تصريحات نائب الوزير , ولكنه لم على رسائل من وكالة رويترز للتأكد من صحة الأرقام.
وذكرت وكالة رويترز أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016 نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، مما ساهم في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية, وإن كانت الحكومة ألغت في وقت سابق عدة عطاءات لبيع سندات الخزانة بسبب العوائد المرتفعة المطلوبة من البنوك والمستثمرين.
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