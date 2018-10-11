السيسي عن حرب أكتوبر: أنا راكب عربية سيات واللى جنبى مرسيدس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أحمد صبرى



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إمكانيات الجيش المصرى فى حرب 73 كانت قليلة لضعف التسليح بسبب الوضع آنذاك، فى مواجهة جيش لديه عتاد كبير، مضيفًا: "أنا لو راكب عربية سيات واللى جنبى مرسيدس مش تقولوا برافو".



وأضاف السيسي، فى كلمة له بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، اليوم الخميس: "أنا لا أستحى أن أعترف بذلك، قدراتنا كانت قليلة ويجب أن نعرف أننا عملنا معجزة كبيرة، لازم نقول برافو للى بيسوق عربية سيات لو جه جنب المرسيدس، أو قرب منها لأن فى فرق فى الإمكانيات".