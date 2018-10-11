الطيران تستضيف مؤتمرومعرض المجلس الدولي للمطارات مارس المقبل

وزير الطيران الفريق يونس المصري

دعاء محمود



أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، استضافة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لمؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات 5091 ACI" والمقرر عقده خلال شهر مارس المقبل بمدينة الاقصر.



وقال أن المؤتمر يشارك فيه 400عضو من ممثلى المطارات فى قارة أفريقيا وممثلى المنظمة الدولية للطيران المدنى (ا يكاو)، واتحاد الدولى للنقل الجوى (اياتا) وممثلى المجلس الدولى للمطارات من سويسرا وانجلترا وأيرلندا وفرنسا وإيطاليا وكندا وماليزيا والصين وسنيافورة ودول الخليج العربى.



و قال اللواء احمد جنينة رئيس الشركة القابضه للمطارات والملاحة الجوية أنه سيتم مشاركة خبراء الصناعة فى مجال تطوير المطارات و عرض أبرز التطورات العالمية وتبادل الخبرات واستعراض التقنيات الحديثة وأفضل الخدمات التى تقدم الراحة والامن والسلامة .



واضاف أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض للدول المشاركة والشركات المنتجة للأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة بالمطارات العالمية، وعقد ورش عمل بحضور الخبراء والمختصين بالمطارات لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات فى عالم المطارات.