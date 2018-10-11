EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
الطيران تستضيف مؤتمرومعرض المجلس الدولي للمطارات مارس المقبل
الخميس 11 أكتوبر 2018 12:45 م
وزير الطيران الفريق يونس المصري
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الطيران المدنى أول وزارة تحصل على شهادة "الآيزو 9001/2015"
وزير الطيران المدنى يتفقد مطار أسيوط لمتابعة أعمال التطوير
محافظ مطروح يستقبل وفد لجنة السياحة والطيران المدنى
شرم الشيخ تستقبل وفود مؤتمر أمن الطيران المدنى
الطيران المدنى: بدأنا تلبية متطلبات الروس واستكمالها يحتاج تكلفة
وفد من الطيران المدنى يشارك فى افتتاح مطار لومي
وزير الطيران الفريق يونس المصري
دعاء محمود
أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، استضافة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لمؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات 5091 ACI" والمقرر عقده خلال شهر مارس المقبل بمدينة الاقصر.
وقال أن المؤتمر يشارك فيه 400عضو من ممثلى المطارات فى قارة أفريقيا وممثلى المنظمة الدولية للطيران المدنى (ا يكاو)، واتحاد الدولى للنقل الجوى (اياتا) وممثلى المجلس الدولى للمطارات من سويسرا وانجلترا وأيرلندا وفرنسا وإيطاليا وكندا وماليزيا والصين وسنيافورة ودول الخليج العربى.
و قال اللواء احمد جنينة رئيس الشركة القابضه للمطارات والملاحة الجوية أنه سيتم مشاركة خبراء الصناعة فى مجال تطوير المطارات و عرض أبرز التطورات العالمية وتبادل الخبرات واستعراض التقنيات الحديثة وأفضل الخدمات التى تقدم الراحة والامن والسلامة .
واضاف أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض للدول المشاركة والشركات المنتجة للأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة بالمطارات العالمية، وعقد ورش عمل بحضور الخبراء والمختصين بالمطارات لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات فى عالم المطارات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا