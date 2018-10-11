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سيـــاســة
السيسي: 2011 علاج خاطئ لتشخيص خاطئ
الخميس 11 أكتوبر 2018 12:44 م
السيسي
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أحمد صبرى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما حدث فى 2011 علاج خاطئ لتشخيص خاطئ لأن بعض الناس قدموا صورة خاطئة عن التغيير، وأوهموهم به، مؤكدًا أنه يتكلم كإنسان يريد المنفعة والفائدة للوطن.
وأضاف السيسي، فى كلمة له بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "أنا بتكلم بكل صدق، من 60 سنة متابع مصر حته حته".
وتابع: "علشان مخدش مصر للحيط، والمعركة دلوقتى مع الإرهاب، العدو مش واضح والثمن الذى ندفعه كبير، وفى الوقت الحالى داخلين الحرب فى السنة السادسة زى الوقت بتاع 67 لحد حرب أكتوبر".
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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