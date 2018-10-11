السيسي: 2011 علاج خاطئ لتشخيص خاطئ

السيسي

أحمد صبرى



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما حدث فى 2011 علاج خاطئ لتشخيص خاطئ لأن بعض الناس قدموا صورة خاطئة عن التغيير، وأوهموهم به، مؤكدًا أنه يتكلم كإنسان يريد المنفعة والفائدة للوطن.



وأضاف السيسي، فى كلمة له بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "أنا بتكلم بكل صدق، من 60 سنة متابع مصر حته حته".



وتابع: "علشان مخدش مصر للحيط، والمعركة دلوقتى مع الإرهاب، العدو مش واضح والثمن الذى ندفعه كبير، وفى الوقت الحالى داخلين الحرب فى السنة السادسة زى الوقت بتاع 67 لحد حرب أكتوبر".