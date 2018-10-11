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نقل وملاحة
مصر للطيران تطلق رحلات إلى 3 خطوط جديدة يناير المقبل
الخميس 11 أكتوبر 2018 12:43 م
مصر للطيران
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دعاء محمود
أكد الطيار شريف عزت رئيس شركة الخطوط الجوية بمصر للطيران، أن الشركة تخطط للتوسع فى زيادة شبكة خطوط مصر للطيران، لتغطية أكبر عدد من الوجهات حول العالم.
حيث إنه من المقرر تسيير 3 خطوط جوية جديدة اعتباراً من نهاية يناير 2019 وهى: كيجالى برواندا ودوالا بالكاميرون وخط هانزو بالصين.
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