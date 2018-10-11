مصر للطيران تطلق رحلات إلى 3 خطوط جديدة يناير المقبل

مصر للطيران



دعاء محمود



أكد الطيار شريف عزت رئيس شركة الخطوط الجوية بمصر للطيران، أن الشركة تخطط للتوسع فى زيادة شبكة خطوط مصر للطيران، لتغطية أكبر عدد من الوجهات حول العالم.



حيث إنه من المقرر تسيير 3 خطوط جوية جديدة اعتباراً من نهاية يناير 2019 وهى: كيجالى برواندا ودوالا بالكاميرون وخط هانزو بالصين.