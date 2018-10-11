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طاقة
وزير الكهرباء: 77 مليار جنيه حجم العجز في الوزارة
الخميس 11 أكتوبر 2018 12:40 م
محمد شاكر 555669
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محمد شاكر 555669
أحمد صبرى
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء إن هناك عجزا في الوزارة في التمويل والتكلفة يقدر بـ77مليار جنيه بعد ارتفاع أسعار الوقود والغاز وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج كيلو وات الكهرباء بمعدل كبير.
وأضاف في رده على سؤال الرئيس السيسي عن مشكلة الوقود وارتفاعه أن ارتفاع أسعار الغاز في الفترة الأخيرة رفع حجم العجز الإضافي بمقدار 40 مليار جنيه و37ملياراً للوقود مؤكدًا أن حجم الدعم الذي تتلقاه الوزارة هو 90 مليار جنيه.
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