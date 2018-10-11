وزير الكهرباء: 77 مليار جنيه حجم العجز في الوزارة





أحمد صبرىقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء إن هناك عجزا في الوزارة في التمويل والتكلفة يقدر بـ77مليار جنيه بعد ارتفاع أسعار الوقود والغاز وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج كيلو وات الكهرباء بمعدل كبير.وأضاف في رده على سؤال الرئيس السيسي عن مشكلة الوقود وارتفاعه أن ارتفاع أسعار الغاز في الفترة الأخيرة رفع حجم العجز الإضافي بمقدار 40 مليار جنيه و37ملياراً للوقود مؤكدًا أن حجم الدعم الذي تتلقاه الوزارة هو 90 مليار جنيه.