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نقل وملاحة
الطيران: بدء التشغيل التجريبى لمطار سفنكس الإثنين المقبل
الخميس 11 أكتوبر 2018 12:35 م
الفريق يونس المصرى
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الفريق يونس المصرى
دعاء محمود
أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، عن بدء التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولي غرب القاهرة وذلك يوم الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون بداية للتشغيل الحقيقي للمطار.
يذكر أن مطار سفنكس يقع غرب القاهرة ويبعد 12 كيلو مترا عن منطقة الأهرامات وهدفه تسهيل وصول الرحلات الجوية للمنطقة.
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