الطيران: بدء التشغيل التجريبى لمطار سفنكس الإثنين المقبل

الفريق يونس المصرى



دعاء محمود



أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، عن بدء التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولي غرب القاهرة وذلك يوم الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون بداية للتشغيل الحقيقي للمطار.



يذكر أن مطار سفنكس يقع غرب القاهرة ويبعد 12 كيلو مترا عن منطقة الأهرامات وهدفه تسهيل وصول الرحلات الجوية للمنطقة.





