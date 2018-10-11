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بورصة وشركات
فاروس للأسهم يتقدم 11 مركزاً مقارنة ببداية العام الحالي
الخميس 11 أكتوبر 2018 12:31 م
فاروس اللوجو الجديد
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فاروس اللوجو الجديد
المال - خاص
تقدم صندوق فاروس الأول للأسهم 11 مركزاً في التصنيف الأسبوعي للجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA ليحتل المركز الخامس عشر، كما احتل الصندوق المركز الأول في شهريْ أغسطس وسبتمبر 2018 على التوالي.
و صرح السيد آنجوس بلير، رئيس قطاع العمليات بفاروس القابضة، إن الشركة تقوم بتحليل استراتيجيتها وعملياتها بشكل مستدام لضمان اتخاذ قرارات صحيحة وأداءً قوياً في جميع العمليات من أجل زيادة قيمة الاستثمارات إلى أقصى حد، مضيفاً أن صندوق فاروس للأسهم يشهد أداءً متميزاً نتيجةً للمجهود الذي تبذله الإدارة الجديدة المكلفة بإدارة الأصول”.
وقال السيد أحمد العشي، العضو المنتدب للدخل الثابت بذراع إدارة الأصول،"إن الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الإدارة في عمليات الاستثمار والتواصل المباشر تهدف إلى وضع صندوق فاروس الأول ضمن أفضل صناديق الأسهم المحلية.".
وأضاف السيد العشي أن الفريق يبتع منهجاً استثمارياً منتظماً ودقيقاً في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، مما انعكس على تصنيف الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMAلصندوق فاروس للأسهم.
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