وزير الطيران: نستهدف التوسع فى القارة الأفريقية

وزارة الطيران



دعاء محمود



قال الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، إن الوزارة وشركاتها التابعة تضع فى خطتها التعاون مع دول قارة أفريقيا للنهوض بصناعة النقل الجوى على مستوى القارة من خلال التكاتف لمواجهة التحديات التى تواجه هذه الصناعة حتى لا تؤثر على قدرات هذا النشاط الحيوى فى النمو والتطور، وبالتالى تؤثر سلباً على معدلات التنمية والاستثمار فى القارة السمراء.



وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمطار القاهرة، على ترحيب وزارة الطيران المدنى بالتعاون التام وتبادل الخبرات مع كافة الدول الافريقية فى هذا المجال من خلال وضع رؤية مستقبلية لصناعة الطيران المدنى من أجل تعزيز المكاسب الاقتصادية للبلدان الافريقية لما يوفره هذا القطاع من تواصل بين الشعوب وتنامى لحركة الاستثمار والشحن والسياحة.



وأشار الوزير إلى أن ذلك التوسع يأتى وفقاً لإستراتيجية الوزارة وهو ترسيخ التعاون مع الدول الإفريقية، ووضع رؤية تحقق الارتقاء بمستوى صناعة الطيران بالقارة وكذلك الإهتمام بتحديث البنية التحتية للمطارات وتطوير نظم الملاحة الجوية وتيسير إصدار التأشيرات بين الدول الأفريقية من خلال استقبال الدارسين لعلوم الطيران من الأشقاء الأفارقة.



يذكر أن وزير الطيران التقى عددا من السفراء الأفارقة خلال الفترة الماضية لبحث أوجه التعاون فى مجال النقل الجوى بالإضافة إلى تبادل الخبرات البشرية والفنية فى مجالات التدريب والصيانة والملاحة، فضلاً عن تطوير اتفاقيات النقل الموقعة مع أشقائها للتوسع داخل القارة السمراء.



