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نقل وملاحة
وزير الطيران: لجنة للتفتيش على المطارات لوضع الملاحظات وعلاجها
الخميس 11 أكتوبر 2018 12:02 م
الفريق يونس المصرى قائد القوات الجوية
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الفريق يونس المصرى قائد القوات الجوية
دعاء محمود
أكد الفريق يونس المصرى وزبر الطيران المدنى، أنه قام بعدة جولات تفقدية لعدد من المطارات ومنها (أسيوط – شرم الشيخ – الأقصر – سوهاج – بورسعيد – الغردقة – أسوان –برج العرب – الطور – أكتوبر ) للتعرف على الحالة الفنية والإدارية وكذلك الوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمودعين والمستقبلين.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمطار القاهرة الدولى، أنه بعد إجرائه هذه الجولات ظهرت بعض الملاحظات التى تم على الفور العمل على حلها حيث شهد عدد من المطارات طفرات ملحوظة بدءاً من الفرد مروراً بالمنشآت ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش على جميع المطارات والتى تقدم تقرير دورى بالملاحظات التى يتم رصدها بالمطارات لتتم دراستها وعلاجها،وتم اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لرفع كفاءة المطارات المختلفة.
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