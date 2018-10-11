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سيـــاســة
السيسي: أكبر تحدي لنا هو صورة وضع البلاد في أذهان الناس
الخميس 11 أكتوبر 2018 11:53 ص
السيسي
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السيسي
أحمد صبرى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه من الجيل الذى عاش الأزمتين اللتين عصفتا بمصر وهما هزيمة 67 وأزمة الوضع الحالي حيث تشن مصر حربا ضد الإرهاب لذلك فهو يدرك ضرورة المرحلة.
وأضاف في كلمة له بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "أكبر تحدي هيقابل القيادة السياسة هو صورة وضع البلاد في أذهان الناس، حيث إنه بعد حرب 67 كانوا يريدون الحرب، لافتا إلى أن الرأي العام في ذلك الوقت كان ضاغطا على القيادة السياسية للحرب وكانوا يسخرون من قدرات الدولة، مؤكدا أنه لو كانت الدولة دخلت فى حرب دوت استعداد سيتحمل المسؤولية صاحب القرار.
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