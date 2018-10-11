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نقل وملاحة
وزير الطيران: نستهدف إطلاق مبادرات مشتركة مع السياحة
الخميس 11 أكتوبر 2018 11:48 ص
الفريق يونس المصرى
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الفريق يونس المصرى
دعاء محمود
أكد الفريق يونس المصرى أن وزارة الطيران وهيئاتها وشركاتها التابعة، تسعى إلى تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة، مشيراً إلى أهمية دورهما المشترك فى دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق.
واضاف المصري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا للتعرف على مشروعات واستراتيجية الوزارة خلال الـ 3 أشهر الماضية، أن هناك صلة وثيقة بين قطاعى الطيران والسياحة لمساهمتهما فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث تعد كل من صناعة النقل الجوى والسياحة من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمى والمحلى.
وأكد أن هناك سعيا من الوزارتين إلى وضع خطط عمل تستهدف إطلاق مبادرات مشتركة لتنشيط حركة السياحة والسفر الوافدة لمصر لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بمصر، بالإضافة إلى رفع كفاءة المطارات بالتعاون مع وزارة السياحة، من أجل تعزيز المكاسب الاقتصادية بما يتماشى مع سياسات الدولة فى تنمية مصادر الدخل القومي للبلاد.
يذكر أن وزارة السياحة أطلقت بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران لعام 2018- 2020 والذى سيبدأ العمل به من 1 نوفمبر 2018 حتى أبريل 2020، وذلك بعد انتهاء البرنامج الحالى فى 31 أكتوبر الحالى.
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