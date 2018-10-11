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اقتصاد وأسواق
رد الزراعة على مخاوف أصحاب محال الدواجن
الخميس 11 أكتوبر 2018 11:40 ص
مني محرز
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مني محرز
بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة لتوفير قروض ميسرة لشراء الثلاجات
"الزراعة"منح فرصة لأصحاب محال الدواجن لتجهيزها قبل تفعيل "الحظر"
الصاوى أحمد
صرحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأن بعض مواقع تناولت تصريحاتها بشأن تفعيل قانون حظر نقل الدواجن الحية على أنه سوف يتم تطبيقه من الصباح الباكر وهذا غير صحيح.
وأوضحت محرز أن حقيقة الأمر هو تهيئة المجتمع استعدادا لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية.
وقالت محرز إنه يسبق تطبيق القانون استعدادات من كل الأجهزة وأيضا إعطاء فرصة لأصحاب محال بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة.
وأضافت أنه سوف يتم عقد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة.
وأضافت نائب وزير الزراعة، أن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية، هو مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض، وإحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق الخسائر للمدربين أى تحقيق مصلحة المواطن والمنتج.
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