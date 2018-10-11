هاشتاج #تامر_حسنى يشعل "تويتر" بعد نقله للمستشغى

تامر حسني

أحمد صبرى



تصدر هاشتاج #تامر_حسنى المركز الثانى على الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة "تويتر" بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة وتم نقله لأحد المستشفيات بمنطقة 6 أكتوبر.



جاء ذلك بعد أن أعلنت صحفة تامر حسني على موقع فيس بوك أنه تعرض لوعكة صحية شديدة جداً، بعد انتهائه من تسجيل حلقة ببرنامج "صاحبة السعادة" وتم نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة 6 أكتوبر ومن المحتمل إجراء عملية جراحية في أحباله الصوتية.



يشار إلى أن تامر حسني كان يجري البروفات الغنائية استعدادا لإحياء حفل استقبال الطلاب الجدد بالجامعة الكندية والاحتفال بمرور 15 عاما على إنشائها، والذي كان مقرر أقامته اليوم الخميس بالجامعة



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