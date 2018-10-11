أسعارالذهب اليوم الخميس فى مصر 11-10-2018 |ارتفاع عيار 21

أسعار الذهب

عمر سالم



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر 11-10-2018 بنحو جنيهان فى بداية تعاملات اليوم مقارنة نهاية تعاملات امس ، وذلك على خلفية صعود أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر الآن:



- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 599 جنيه.



- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 513 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 684 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4784 جنيهات