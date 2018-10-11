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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
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البنك الأهلي المصري
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البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعارالذهب اليوم الخميس فى مصر 11-10-2018 |ارتفاع عيار 21
الخميس 11 أكتوبر 2018 11:29 ص
أسعار الذهب
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أسعار الذهب
عمر سالم
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر 11-10-2018 بنحو جنيهان فى بداية تعاملات اليوم مقارنة نهاية تعاملات امس ، وذلك على خلفية صعود أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.
أسعار الذهب في مصر الآن:
- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 599 جنيه.
- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 513 جنيهًا.
- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 684 جنيهًا.
- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4784 جنيهات
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