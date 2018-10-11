تحويل محطتى صرف صحى غرب سوهاج والكولا إلى المعالجة الثلاثية

محطة صرف سوهاج

بدور إبراهيم



وقع المهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان, بروتوكول تعاون ثلاثى لتنفيذ مشروع تحويل محطتى معالجة صرف صحى (غرب سوهاج، والكولا) من المعالجة الثنائية إلى المعالجة الثلاثية، حيث تم التوقيع مع المهندس عصام على عرفة، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، واللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.



وأوضح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، أن مدة تنفيذ المشروع 6 أشهر من تاريخ استلام موقع العمل، وتبلغ تكلفة تحويل محطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج، التى تبلغ طاقتها التصميمية 50 ألف م3/يوم، 114 مليون جنيه، وتكلفة تحويل محطة معالجة صرف صحى الكولا، التى تبلغ طاقتها التصميمية 55 ألف م3/يوم، 126.5 مليون جنيه،



وقال أن البروتوكول يشمل قيام مصنع المحركات بإعداد التصميمات المتكاملة، والرسوم التنفيذية، والتشغيل التجريبى للمشروع لمدة 3 أشهر ,لضمان مطابقة السيب النهائى للمعايير القياسية، وتدريب العمالة على طرق التشغيل والصيانة أثناء فترة التشغيل التجريبى.