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استثمار
نصار: زيادة استثمارات الشركات العالمية شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
الخميس 11 أكتوبر 2018 10:53 ص
جانب من اللقاء
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جانب من اللقاء
المال - خاص
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على توفير المناخ المواتي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري خاصةً وأن مصر تمثل إحدى أهم الوجهات الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتاً إلى أن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قد ساهمت في جذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار والتوسع بالسوق المصري في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد شركة مارس ريجلي العالمية برئاسة السيد دانكن ماكولوك، المدير الإقليمي للشركة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وذلك لبحث وضع الاستثمارات الحالية والخطط المستقبلية للشركة في مصر، حضر اللقاء باسكال بوييه، نائب الرئيس التنفيذي لمصانع الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومحمد سعدة، مدير التسويق الإقليمي بالشركة.
ومن جانبه أكد دانكن ماكولوك، المدير الإقليمي لشركة مارس ريجلي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط أن الشركة تولي أهمية كبيرة لزيادة استثماراتها داخل السوق المصري خاصةً في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية والتي ساهمت في جذب العديد من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة في مصر، لافتاً إلى أن الشركة تركز أيضاً على نمو صادراتها للسوق المحلي حيث ضاعفت قائمة مورديها المحليين خلال السنوات الثلاثة الماضية، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف الاعتماد التام على مصنعين محليين لمواد التعبئة والتغليف الخاصة بالشركة بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن مصنع شركة مارس في مصر يقوم حالياً بتصدير حوالي 80% من إنتاجه لأكثر من 25 دولة حول العالم ومن المتوقع أن يتضاعف حجم صادرات الشركة من 42 مليون دولار خلال العام الماضي ليكسر حاجز الـ100 مليون دولار بنهاية العام الجاري، كما يصل حجم فرص العمل التى تتيحها شركه مارس - ريجلى مصر حوالى ١٠٠٠٠ فرصه عمل مباشرة و غير مباشرة.
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