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بنـــوك
المركزي يبرم إتفاق تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع بنوك دولية
الخميس 11 أكتوبر 2018 10:43 ص
البنك المركزى 3
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البنك المركزى 3
كتب- سيد بدر:
أبرم البنك المركزي المصري أمس، اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة البنوك الدولية بقيمة 3.8 مليار دولار بتاريخ استحقاق نهائي 4.5 عام ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.
وأوضح المركزي في بيان، أن البنوك التي ضمتها الاتفاقية هي سيتي جروب، وكريدي سويس فرع لندن، ودويتشه بنك فرع لندن، وبنك أبوظبي الأول، واتش اس بي سي بي ال سي، واتش اس بي سي الشرق الأوسط، واي بي سي ستاندارد بنك، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي ال سي، وناتيكسيس، ونومرا انترناشيونال بي ال سي.
وأشار إلى أنه يتم تسوية العملية بتاريخ 19 نوفمبر المقبل بعد قيام البنك المركزي بسداد إجمالي مبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي في 15 نوفمبر, والتي تمثل قيمة عملية البيع مع إعادة الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية تمت في 15 نوفمبر 2017 مع مجموعة بنوك دولية، موضحًا أن هذا الاتفاق يحسن هيكل الدين الخارجي من خلال مد آجال الاستحقاق .
واعتبر المركزي الاتفاقية الجديدة شهادة ثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن الالتزام المستمر من قبل الدولة لتعزيز الأوضاع الاقتصادية المحلية بالرغم من تزايد المخاطر العالمية، وتشديد الأوضاع المالية في الدول المتقدمة.
ولفت إلى أن العملية الجديدة تتم مع البنوك مقابل إجمالي قيمة السندات الدولارية المصدرة من قبل مصر في نوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 بحوزة البنك المركزي، إضافة إلى السندات الدولارية التي ستصدرها لصالح البنك المركزي بأجال استحقاق 2026 و2030، ويتم إدراجها كباقي السندات الدولارية المستخدمة في هذه الاتفاقية ببورصة إيرلندا للشروط الدولية المتعارف عليها، ويمثل مبلغ الاتفاقية الجديدة للبيع مع إعادة الالتزام بإعادة الشراء 75% من قيمة السندات الدولية المشار إليها.
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