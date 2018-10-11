«دمياط للأثاث» تحسم موعد طرح ورش المرحلة الثانية الأسبوع المقبل

دمياط للأثاث



أحمد اللاهونى



يعقد مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث اجتماعًا الأسبوع المقبل، لحسم موعد طرح ورش المرحلة الثانية.



يشار إلى أنه يتم تأجيل طرح ورش المرحلة الثانية من مدينة دمياط للأثاث منذ مارس الماضى لعدم انتهاء أعمال الترفيق وشبكة الطرق.



رفض معتز بهاء الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إعلان توقيت بشكل حازم للطرح، مضيفًا فى تصريح مقتضب لـ «المال» سيتم تحديد موعد الطرح بشكل نهائى بعد اجتماع مجلس الإدارة المقبل. حسبما أوضح العضو المنتدب فى تصريحات سابقة لـ «المال»، فإن التأخير فى تسليم الورش خارج إرادة «دمياط للأثاث» والهيئة الهندسية؛ بسبب عدم انتهاء المرافق وشبكة الطرق الداخلية بالمدنية، وهذا أيضًا ليس بيد الشركات المنفذة، لصعوبة التربة بالموقع، والتى تحتاج إلى أساليب معينة فى التطوير تستغرق وقتًا طويلا لمعالجتها وتأسيسها منعًا من الانهيار.



يذكر أن مشروع مدينة الأثاث بدمياط يعد أحد أهم المشروعات القومية فى مصر، والتى توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، ويهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها.



يضم المشروع 1400 ورشة لصغار الصناع، وأراض للأغراض الصناعية كاملة المرافق بمساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، كما تشمل المدينة منطقة تجارية تسويقية تضم مركزًا تجاريًّا لتسويق الأثاث يضم 400 معرض، وأرض معارض وفندق 4 نجوم وآخر 3 نجوم، ومركز دولى للمؤتمرات، وتشمل خدمات إدارية ومستشفى ومركز تكنولوجى، ومعهد فنى للتصميم والتدريب الحرفى، وخدمات مكملة أخرى.



تأسست شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص به ٥ مليارات جنيه ورأس مال مدفوع 518 مليونًا تم رفعه بعد ذلك إلى 628 مليونًا، وتتمثل الجهات المساهمة فى: بنك الاستثمار القومى %40، محافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل %40 من رأس مال الشركة، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة %5، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى –إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية %15.



يعمل بموقع المدينة 18 شركة مدنية متوسطة وكبيرة، بينها «المقاولون العرب»، وتتولى بناء الكبارى الداخلية فوق قناة سورجان التى تمر بالمدينة، ومجموعة الزامل ومقاولون آخرون، وهى مسئولة عن بناء الهناجر وعددهم 54 هنجرًا، وتتولى شركة حسن علام تجهيز الطرق والتربة، ومد المرافق لكامل المشروع.









