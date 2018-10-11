مخابز تتجه للإغلاق.. و«الشعبة» تطالب «الحكومة» بتوضيح الأسباب

مخابز 556



250 جنيهًا زيادة جديدة فى الدقيق السياحى



محمد مجدى



ارتفع سعر تسليم طن الدقيق الفاخر استخراج %72 للمخابز السياحى،، 250 جنيهاً، ليبلغ 7250 جنيهًا، بعد الزيادة التى شهدتها المخابز بداية الشهر الجارى بقيمة 800 جنيه.



أكد مصطفى عبدالصمد، صاحب مخبز النيل السياحى فى القاهرة، لـ«المال»، أن تجار الجملة أخبروا المخابز مساء الإثنين أن سعر التسليم الجديد سيكون ما بين 7200 و7250 جنيهاً لطن الدقيق السياحى الفاخر، الذى يتم منه إنتاج العيش الفينو والمخبوزات.



قال عبدالصمد، إنه يفكر جديًا فى إغلاق مخبزه، لأنها الزيادة الثانية بعد مرور أسبوع واحد على الزيادة الأولى التى حدثت بداية شهر أكتوبر الجارى، بعد أن كان الطن 6200 جنيه، وصل إلى 7 آلاف، وحالياً 7200 جنيه.



قال أحمد عبدالعال، عضو شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، وصاحب مخبز أفرنجى، لـ«المال«، إن الزيادات التى تحدث فى سعر استلام طن الدقيق استخراج %72، من أصحاب المطاحن والتجار إلى المخابز بدأت تأخذ بشكل أسبوعى، مطالباً الحكومة توضيح تلك الأسباب.



كان سعر استلام طن الدقيق السياحى الفاخر فى أغسطس الماضى 5800 جنيه، ثم ارتفع فى سبتمبر إلى 6200 جنيه، ليصل أول أكتوبر الجارى إلى 7000 جنيه.



أكد عبدالعال أن تلك الزيادة الجديدة تعمل على رفع أسعار جميع أنواع المخبوزات الأخرى، خلال الأسبوع المقبل، وأن الدقيق يعد الخامة الرئيسية فى المخبوزات التى يتم إنتاجها، وتتراوح الزيادة بين 50 و200 قرش فى الكيلو الواحد.



أضاف عبدالعال أن هناك بالفعل مخابز بدأت تتجه للإغلاق لا تقل عن 10 مخابز، على مستوى محافظة القاهرة، لعدم وجود سيولة كافية لدى أصحاب تلك المخابز.



كان محمد عبد الفضيل، رئيس مجلس إدارة شركة «فينوس» أحد أكبر مستوردى القمح، أوضح لـ«المال»، فى تصريحات سابقة، أن ارتفاع أسعار الدقيق الفاخر يرجع إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية خلال الفترة الحالية.



مشيراً إلى أن سعر طن الدقيق استخراج %72 ارتفع من متوسط 4800 إلى 5400- 5600، بزيادة 800 جنيه، لارتفاع الطلب عالميًا على القمح.