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شريف عطية الإمساك بالصندوق الأسود للإرهاب بالمنطقة
الخميس 11 أكتوبر 2018 10:28 ص
شريف عطية
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شريف عطية
تمثل بعض الأنباء رغم محدوديتها بالمقارنة بأحداث جلل، ما يثلج صدر المصريين، مثلما الأمر مع نبأ اعتقال الإرهابى ضابط الصاعقة السابق، ليس فقط لما ارتكبه من جرائم خسيسة جعلت لكل بيت مصرى ثأراً تجاهه، إنما أيضاً باعتباره خائناً ليمين القسم للقوات المسلحة التى لولا ما تدرب عبرها من فنون القتال ما كان له أن يستخدم هذه المهارات، تخطيطاً وتدريباً وتطبيقاً، فى الغدر ببنى وطنه والمصالح العليا للبلاد.
الأمر الثانى الذى يدعو صدور المصريين لإرواء غليلها.. ما كان من جهود الاستخبارات العسكرية للجيش الوطنى (الليبى) وفى تعاونها مع نظيراتها فى مصر، فى القبض على الضابط المفصول من الجيش المصرى، وبرفقة ثلاث نساء ومصرى وليبيى، فى أحد أحياء مدينة درنة (وعرة التضاريس) والتى تبعد 250 كم عن حدود مصر، ولاستهداف الدولة المصرية عبر الحدود طوال سنوات.. كان يتمتع خلالها بحرية الحركة فى التجنيد لكوادر (جهادية) وفى التنقل من جبهة إلى أخرى.. وفى الهروب أكثر من مرة، ما يؤكد تغطيته بحماية أطراف عديدة تعمل لتمويله وعلى تأمينه بأى ثمن.
إلى ذلك، يقف المصريون أمام إنجاز أمنى مصرى- ليبى مشترك، ما يؤكد التنسيق التام بين مصر والجيش الليبى.. وهو الذى دعمت مصر مشروع قرار تسليحه فى الأمم المتحدة، كما يتم التنسيق بينه وبين الإمدادات الروسية اللوجستية إليه، مما جعل الجيش يسيطر على معظم مناطق البلاد، ذلك برغم حصول ميليشيات تخضع لحكومة الوفاق- بحسب المشير حفتر- على دعمها، متعهداً بأن القانون سيلاحق الجميع، نافياً علاقة الجيش بأحداث طرابلس الأخيرة سبتمبر الماضى، مؤكداً أن الجيش سوف يدخل العاصمة فى الوقت المناسب، خاصة بعد القبض على «عشماوى» الذى لم يكن فقط نموذجاً للإرهابى المعتاد- بحسب منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، ولكنه كان يقوم أيضاً بدور كبير فى أوساط داعمى الإرهاب بالمنطقة.. كما فى إقامته علاقات متوازنة بين تنظيمات «القاعدة» و«داعش» و«الإخوان»، أو كونه حسب تعبير أحدهم «صندوق أسود» للإرهاب فى المنطقة.
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