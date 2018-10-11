شجرة الزيتون



■ البحوث الزراعية: الأصناف اليونانية والإسبانية الأكثر تضررا



الصاوى أحمد



توقع مركز بحوث المناخ الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، انخفاض إنتاجية محصول الزيتون الموسم الجارى، بنسبة %30 للفدان لتصل إلى 2 طن بدلا من 3 أطنان.



أكد محمد فهيم، وكيل معهد بحوث المناخ التابع لمكز البحوث الزراعية لـ«المال»، أن النقص المتوقع فى جميع الأصناف، لا سيما الأجنبية مثل مانزانلو وبيكول (الإسبانية) وصنف كالاماتا (يوناني).



لفت فهيم إلى أن المحصول تعرض لموجات شديدة من رياح الخماسين أثناء التزهير والتلقيح، أدت لتساقط الأزهار ونقص نموها.



أوضح أن الموجات المتتالية من الحر فى الفترة من مايو إلى سبتمبر الماضى أدت إلى النضج المبكر للمحصول، مع وجود نقص فى الأوزان، فى ظل تقلص فترات الشتاء ومعدلات البرودة الأقل والتى يحتاجها النبات أثناء أنعقاد الثمار وبالتالى حدث نقص فى وزن الثمار.



أضاف أن أبرز الأصناف التى تتعرض لتراجع أكبر هى الأوربية (يونانى -إسباني) لأنها تنمو فى مناخ معتدل أو مائل للبرودة، وأدى ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف الماضى بشكل غير مسبوق لتدهور كبير فى هذة الأصناف، ومعدلات التراجع طن فى الفدان تقريبا.



طبقا لبينات وزارة الزراعة؛ هناك 243 ألف فدان مخصصة لزراعة الزيتون فى مصر، منها 188 ألف فدان مساحة مثمرة، تنتج 875 ألف طن فى السنة، و%75 من الإنتاج هو زيتون مائدة والباقى يصنع منه الزيت»، وببدأ موسم جنى الزيتون فى نوفمبر من كل عام، ويحقق الفدان إنتاجية 3 أطنا «ثمار» سنويا.



أكد حامد عبد الدايم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، أن ارتفاع درجات الحرارة أثرت على محاصيل الموسم الجارى، مثل الطماطم ويكون نتيجتها تعرض المحصول لمعدلات من الحرارة أعلى من المتوسط وأشد من قدرة النبات على التحمل .

أشار إلى أن وزارة الزراعة تقوم بإرشاد المزارعين عن الطرق المناسبة للزراعة، عبر التسميد والرش، والندوات الإرشادية التى تقوم بها فى كل منطقة بالتعاون مع المديريات الزراعية والإدارات المختلفة.



يصنف العام الجارى أنه رابع عام من حيث درجات الحرارة المرتفعة على مدار 138عاما المسجلة فى السجلات المناخية.



أضح عبد الدايم أنه بناء على تقارير المناخ الواردة من المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالمناخ فان صيف 2018 من أشد أشهر الصيف حرارة وظواهر جوية متطرفة، إلا أن الشتاء كان متقلص الفترة ودافيء نسبياً.