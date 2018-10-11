خسائر محبطة لوثائق صناديق الاستثمار

أحمد علي







عادت وثائق صناديق الاستثمار لرحلة الهبوط شبه الجماعى، فى تعاملات الأسبوع الماضى، مضغوطة بتراجعات البورصة المصرية المستمرة، لتتكبد الصناديق خسائر كبيرة.عاودت السوق مجددا الهبوط فى الأسبوع الماضى، لتخسر معظم المكاسب التى حققتها فى موجة التعافى التى شهدتها الأسبوع السابق له، مغلقة على تراجع شبه جماعى للمؤشرات، وسط خسائر قيمتها 20 مليار جنيه لرأس المال السوقى بضغط مبيعات أجنبية.خسر رأس المال السوقى نهاية الأسبوع الماضى، معظم مكاسبه السابقة، ليغلق عند 782 مليار جنيه، مقارنة 802 مليار الأسبوع السابق، خاسرا 20 مليارا.خسر المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 ما نسبته %3.6، ليغلق عند 14104.9 نقطة، فيما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» عند مستويات 699 نقطة، وهى تقريبا نفس مستويات إغلاقه الأسبوع الماضى، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنحو %1 مغلقا عند 1768.96 نقطة .كان نصيب المستثمرين المحليين من التعاملات %74.75، تلاهم مباشرة الأجانب بنسبة %14.33 بصافى بيع 224.13 مليون جنيه، فيما كان نصيب العرب %10.92 من التعاملات متجهين للشراء بواقع 741.84 مليون جنيه.وفى المقابل كان نصيب المؤسسات من التعاملات %70.68 بصافى شراء 55.24 مليون جنيه، فيما كان نصيب الأفراد من التعاملات %29.32.«مصر الخير» الأقل هبوطًا فى المتوازنةسجلت فئة صناديق «المتوازنة» هبوط جماعى نهاية تعاملات الأسبوع الماضى، فيما كان صندوق «مصر الخير المتوازن» الأقل تراجعًا بنسبة %0.19 لتصل قيمة وثيقته الى 24.68 جنيه.وفى المركز الثانى حل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسي» بنسبة هبوط قدرها %1.43 بقيمة 245.19جنيه، وثالثًا جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة 1.91% بقيمة 305.75 جنيه.ورابعًا حل صندوق بنك مصر الأول بنسبة تراجع قدرها %1.94 بقيمة 203.79 جنيه، وخامسًا جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي« بنسبة %2.07 وبقيمة 12.49 جنيه للوثيقة.وسادسًا، سجل صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة تراجع قدرها %2.22 بقيمة 39.64 جنيه، وخلفه حل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل« بنسبة هبوط %2.31 بقيمة 173.20 جنيه للوثيقة، وأخيرًا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة« فى المركز الأخير بنسبة هبوط %2.55 بقيمة 224.93 جنيه.EGX30 يحطم الأسهمتكبدت صناديق فئة الأسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضى، خسائر كبيرة عقب التراجعات القوية التى تشهدها أسهم المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، فيما كان صندوق مصر المستقبل الأقل تراجعًا بنسبة %2.46 بقيمة 25.02 جنيه للوثيقة.وفى المركز الثانى، سجل صندوق مصر ايران حضوره، بنسبة هبوط بلغت %2.51 وبقيمة 613.95 جنيه للوثيقة، ومن خلفه جاء صندوق بنك قناة السويس بنسبة تراجع قدرها %3.802.57 بقيمة 520.88 جنيه للوثيقة.فيما كان صندوق بنك بلوم مصر الأكثر تراجعًا فى الأسبوع الماضى، بنسبة هبوط %4.07 بقيمة 192.51 جنيه، ومعه صندوق بنك قناة السويس الأجيال بنسبة %3.98 بقيمة 15.187 جنيه للوثيقة.«موارد« على قمة «النقدية»نجحت فئة الصناديق النقدية فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت التعاملات عودة صندوق بنك التعمير والاسكان «موارد» لقمة الصاعدين بتلك الفئة، مسجلًا صعودًا بنسبة %0.31 لتصل قيمة وثيقته الى 22.88 جنيه.فى مركز الوصافة، حل صندوق جريدى أجريكول مصر الثالث، بنسبة ارتفاع بلغت %0.31 وبقيمة 1111.17 جنيه، كذلك سجل صندوق التجارى الدولى ارتفاعًا بنفس النسبة وبقيمة 349.83جنيه للوثيقة، ليحتل بها المركز الثالث.فى المركز الرابع، سجل صندوق بنك بلوم مصر النقدى حضوره، بإرتفاع فى قيمة الوثيقة بلغ %0.31 لتصل إلى 249.23جنيه، وحل خلفه خامسًا صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» بنسبة %0.30 بقيمة 303.86 جنيه.على مستوى الدخل الثابت، تصدر صندوق البنك الاهلى الثامن بنسبة ارتفاع بلغت %0.29 وبقيمة 1561.77 جنيه للوثيقة، تلاه فى المركز الوصافة صندوق« التجارى الدولى ثبات» بسبة %0.29 بقيمة 223.52 جنيه، وثالثًا صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» بنسبة %0.28 بقيمة 19.58 جنيه.حل صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بنسبة 0.27% بقيمة 177.69 جنيه، ثم صندوق بنك القاهرة «الثابت» فى المركز الخامس بنسبة %0.26 بقيمة 167.76 جنيه.«فيصل» ينجو و«سنابل» يتكبد %3.97عادت فئة الصناديق الإسلامية لتكبد الخسائر القوية من جديد، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى نجا فيه صندوق «فيصل الاسلامي« من رحلة الهبوط الجماعية بنسبة ارتفاع قدرها %1.74 بقيمة 128.17 جنيه للوثيقة.فيما كان صندوق «نعيم مصر»الأقل تراجعًا بنسبة %0.28 بقيمة 198.5 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلس المصرى و بنك البركة «بشائر» بنسبة تراجع %1.62 بقيمة 79.11 جنيه.وكان صندوق «سنابل» ضحية أسبوع فئة «الإسلامية» عقب تكبده أكبر نسبة تراجع فى قيمة وثيقته بلغت %3.97 لتصل إلى 150.32 جنيه.«تحديد الأصول» تفقد %3.2تراجعت صناديق تحديد الأصول بنسبة %3.2 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وهبط صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بنسبة %3.213 بقيمة 689.78 جنيه، وبنسبة تراجع %3.05 لصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بقيمة 181.501 جنيه للوثيقة.فيما جاءت تحركات صناديق العملة الأجنبية ثابتة نسبيًا، وصعدت بنسب طفيفة بلغت %0.04 لوثيقة صندوق مصر النقدى لتسجل مستوى 11.584 دولار، فيما ظلت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند مستوى 10.966 يورو، دون تغيير يُذكر.-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬‮- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬