غرفة الحبوب تطالب التموين بصرف مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة

على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية



عمر سالم



طالبت شعبة المخابز الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة والمتمثلة فى فارق سعر السولارعن السنوات الماضية.



كما طالبت بصرف حافز الـ 5 جنيهات خلال فترة تطبيق منظومة الخبز فى السنوات 2015 و2016 ، والذى يعد حافز جودة ويصرف للمخابز التى لا تنتهج اى مخالفات ،ومع ذلك لم يتم صرفه حتى الآن، فى الوقت الذى تقوم فيه الوزارة بمطالبة أصحاب المخابز بتسديد ديونهم

دون صرف مستحقاتهم المتأخرة الامر الذى يتطلب عمل مقاصة وخصم ديون اصحاب المخابز من مستحقاتهم المتأخرة .



وشدد حسن محمدى رئيس شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، على ضرورة تمثيل اللجنة المشكلة من وزير التموين بعمل محاسبة لأصحاب المخابز عن ما تم صرفه من الخبز للمواطنين بالكروت الذهبية ،على أن تتضمن اللجنة عضوا ممثلا عن أصحاب المخابز حتى لا تكون اللجنة خصما وحكما فى نفس الوقت، عدما قامت اللجنة المشكلة من مديرية التموين بمحافظة الشرقية بعمل محاسبة لأصحاب المخابز بشكل عشوائى على غير الحقيقة ,وتسبب ذلك فى إحالة أعضاء اللجنة الى النيابة الإدارية بمحضر رقم 204 لسنة 2018 .



قال أن النيابة قامت بدورها بمخاطبة وزير التموين والذى قرر تشكيل لجنة ممثلة من كل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية و من شركة سمارت دون أن يكون باللجنة عضو ممثلا عن أصحاب المخابز ،رغم أنهم أصحاب الشأن ، الذى يتطلب ضرورة تمثيل أصحاب المخابز باللجنة كما كان مسبقا وكذلك بلجان التظلمات فى كل مديرية وبالوزارة .



وأكد أن هناك العديد من المشاكل تواجه حاليا أصحاب المخابز، خاصة فى محافظة الشرقية بسبب منظومة الخبز الجديدة التى قامت وزارة التموين بتطبيقها اعتبارا من 16 أغسطس 2018 ،دون قيام مديرى المديريات بشرح طبيعة عمل المنظومة لأصحاب المخابز ،مما تسبب فى غلق أكثر من 120 مخبز بالشرقية ،نتيجة عدم وجود رصيد خبز بالبطاقات التموينية خلال أخر يومين من كل شهر ،حيث يقوم المواطنين بصرف حصه خبز 3 أيام من الحصة المقرره مع بداية كل شهر وبالتالى لا يكون لهم رصيد من الخبز خلال أخر يومين من الشهر نفسه ، مما يتوقف بعض المخابز عن العمل فى هذه الفترة، الأمر الذى يعرضهم لمحاضر من قبل مفتشو التموين بحجة عدم التزامهم بالعمل رغم انه لا يوجد بطاقات بها رصيد من الخبز فى أخر يومين من الشهر ، مطالبا الوزير ببحث هذه المشكلة حرصا على أصحاب المخابز .



‫وأوضح "حسن المحمدى" أن من أهم مطالب أصحاب المخابز هو أن يتم عمل استعاضات دقيق لأصحاب المخابز كل ثلاثة أيام وفقا للاتفاق مع وزارة التموين، حيث ان ما يحدث حاليا هو عمل استعاضات يوميا ، مما يعرض أصحاب المخابز لخسائر كبيره ، لافتا الى أن صاحب المخبز قد ينتج 20 جوال دقيق فى اليوم الأول ، فى حين قد ينتج 30 جوال أو أكثر فى اليوم الثانى وكذلك الأمر فى اليوم الثالث،.