«الصناع والحرفيين » تحصل على 100 مليون جنيه من بنك مصر

المشروعات الصغيرة



■ تخطط لزيادة حجم نشاطها %50 عن العام الماضى



أحمد الدسوقى



حصلت الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، مؤخرًا، على تسهيل ائتمانى من بنك مصر، بقيمة 100 مليون جنيه بهدف إعادة ضخها لعملائها فى السوق خلال الفترة المقبلة.



وقال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن الجمعية تجرى مفاوضات مع بنوك أخرى مثل «الاستثمار العربى وبلوم» للحصول على تسهيلات بقيمة 170 مليون حنيه، مؤكدا أن الجمعية تخطط لزيادة حجم نشاطها بأكثر من %50 عن العام الماضى.



وأشار إلى أن الجمعية حصلت منذ أكثر من شهرين على قرض من البنك المصرى لتنمية الصادرات بقيمة 50 مليون جنيه، لافتا إلى أن الجمعية تستهدف الوصول إلى جميع فئات التمويل متناهى الصغر فى مصر تماشيا مع سياسة الدولة.



وأضاف أن الجمعية لديها طلبات على القروض بنسبة %100 تمكنها خلال العام الحالى من تحقيق مستهدفاتها.



وكان «الحمزاوى» قد قال لـ «المال» فى وقت سابق، إن الجمعية تخطط لرفع قروضها إلى أكثر من مليار جنيه، مقابل 650 مليونًا نهاية 2017.



وفيما يتعلق بنسب التعثر، قال إنها ضئيلة للغاية، مضيفا أن نسبة السداد تصل إلى %99.85، والجمعية تملك قاعدة عملاء تتعدى 150 ألفا، ومن المقرر جذب عملاء جدد خلال العام الحالى.



يشار إلى أن الجمعية تتواجد حاليًّا فى القاهرة والجيزة والقليوبية، عبر أكثر من 31 فرعًا، وتتيح القرض الفردى والجماعى، وتقدم الدعم الفنى والإدارى والتسويقى لعملاء الجمعية من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية، وتستهدف الحد من الفقر وزيادة فرص العمل، بجانب تحسين مستوى دخل الأسرة.



وقال «الحمزاوى» إن الجمعية ضخت منذ نشأتها فى السوق المصرية 4.6 مليار جنيه، لافتا إلى أن «صغار الصناع والحرفيين» تحتل المرتبة الثانية بعد جمعية رجال أعمال إسكندرية، فى حجم المحفظة التراكمية فى قطاع التمويل متناهى الصغر.



يشار إلى أن الجمعية المصرية للصناع والحرفيين، تأسست عام 1988، وإشهارها برقم 911 لعام 1988 الجيزة، بغرض منح أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية قروضًا قصيرة الأجل، لدعم رأس المال لشراء معدات أو أصول رأسمالية، أو لسداد التكاليف الخاصة بمشروعاتهم، أو التوسع فى مشروعاتهم الصغيرة.







