«إندومى» تخترق مجال الاستثمار الزراعى بالإسماعيلية

برمان رحمان: انخفاض أجور العمالة من أكبر المحفزات بالسوق







سمر السيدتخطط شركة «إندومي» الإندونيسية للتوسع فى مجالات عملها بالسوق المحلية، والدخول فى مجال الاستثمار الزراعى، من خلال شراء قطعة أرض لزراعتها بالخضراوات كالبصل والفلفل الحار.وقال برمان رحمان، الملحق التجارى الإندونيسى لدى القاهرة، إن الشركة حصلت على الأرض بالفعل بمحافظة الإسماعيلية.وقال رحمن فى حوار مع «المال»، إن شركة «إندومي» التى تعمل بمجال صناعة المعجنات تتخذ من السوق المصرية مركزاً لتصدير منتجاتها للقارة الإفريقية، مشيراً إلى أنها تعمل أيضاً فى المملكة العربية السعودية ونيجيريا، مؤكداً أن منتجاتها تتمتع بشعبية كبيرة لدى المصريين، كما أن كامل إنتاجها يتم محليا، لاسيما وأن %90 من عمالة الشركة مصرية.وقدر إجمالى تدفقات الاستثمارات الإندونيسية بالسوق المحلية بين 50 و60 مليون دولار؛ فى حين أن الاستثمارات المصرية العاملة فى جاكرتا تبلغ حوالى 6 ملايين، موضحاً أن من أبرز الشركات العاملة تتمثل فى شركة إندومى للمعجنات «noddels» الموجودة بمدينة بدر.وفى سياق آخر، قال الملحق التجارى الإندونيسى لدى القاهرة، إن هناك مفاوضات حالية بين شركة «MMG» المصرية وإحدى الشركات الإندونيسية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات، موضحاً أنه تم البدء فى المفاوضات منذ سنوات قليلة مضت ولذا فإن المستثمر الإندونيسى موجود حالياً فى القاهرة لمتابعة واستكمال مناقشاته بشأن المصنع المرتقب.وأضاف أن تكلفة إنشاء مصنع كبير لإطارات السيارات بالسوق المحلية كبيرة، آملاً أن يتم الاتفاق بين الشركتين، لاسيما أنهما تتفاوضان منذ فترة زمنية طويلة، علاوةً على توفر قدر كبير من المحفزات لتنفيذ تلك الاستثمارات، كانخفاض أجور العمالة المصرية مقارنة بأى مكان آخر.وأكد أن هذا الوقت مناسب للاستثمار بمصر، مضيفاً أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة الآن فإن السوق المحلية تعتبر جذابة لرجال الأعمال لتنفيذ مشروعات جديدة، ورغم أنه من الصعب إدارة العمال المصريين فى بعض الأحيان إذ يتجهون لتنفيذ بعض الأشياء المطلوبة منهم ويتركون البعض الآخر فى حالة اختفاء الشخص المنوط بالرقابة عليهم كما أنهم يطالبون برفع رواتبهم، واصفاً ذلك بالشيء بالفظيع.وقال إن شركة «نباتي« الإندونيسية تستهدف إنشاء مصنع للويفر بالتعاون مع مستثمر مصرى، إلا أن المفاوضات ما زالت جارية، آملا أن يتم الانتهاء منها خلال وقت قصير.وأوضح أن مصر تعتبر سوقا استهلاكية كبيرة لمنتجات الصناعات الغذائية الأمر الذى يجذب يعمل الكثير من الشركات لتنفيذ مشروعات مما يصعب المنافسة بين المستثمرين للحصول على حصة سوقية لمنتجاتهم.وأكد أن العلاقات بين القاهرة وجاكرتا بدأت منذ وقتاً طويلاً منذ عام 1947 واصفاً إياها بالجيدة، لاسيما أنها تقوم على الثقة المتبادلة من كل طرف للآخر، مشيراً إلى أن حجم التجارة فى النصف الأول من هذا العام بلغ نحو 542 مليون دولار، موزعة بين 500 مليون تمثل الصادرات الإندونيسية بينما سجلت الصادرات المصرية نحو 42 مليون تقريباً.وأوضح أن قائمة منتجات الصادرات الإندونيسية لمصر تتمثل فى إطارات السيارات وزيوت النخيل والقهوة وأشياء أخري؛ بينما تصدر القاهرة الأسمدة الطبيعية والفاكهة والتمور علاوة على عسل النحل والليمون والحبة السوداء والتوابل والسجاد والأقطان.وأضاف أن منتجات التمور السيوية تحتل ما يتراوح بين 20 و%30 من إجمالى قائمة الصادرات المصرية لإندونيسيا، مشيراً إلى أن مصر تأتى فى المرتبة الأولى لقائمة البلدان التى تستورد منها بلاده التمور.وأكد أن هناك رغبة للارتقاء بمعدلات التجارة المشتركة بين البلدين فى الفترة المقبلة، خاصةً أن حجمها الحالى سجل تراجعاً مقارنة بما حققته فى نفس الفترة من العام الماضى لأسباب أرجعها لظروف الاقتصاد العالمى وليس لعلاقات التعاون الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن الارتفاعات العالمية فى أسعار النفط تؤثر على كل مراحل عملية الإنتاج شاملةً تعريفات النقل ورواتب العمال الأمر الذى يؤدى بالنهاية لرفع أسعار المنتجات النهائية بالتوازى مع زيادات تكاليفها مما يؤثر على تراجع الطلب وهبوط معدلات التجارة.وأشار إلى أن السفارة تعتمد فى إحصائياتها عن التبادل التجارى مع مصر على البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أن هناك اختلافا بينها وبين التى تصدر عن الجهات الحكومية الإندونيسية.وأوضح أنه بينما تؤكد إحصائيات المركزى للإحصاء أن صادرات إندونيسيا لمصر فى النصف الأول تعتبر جيدة وحققت زيادة %12.04، غير أن بيانات بلاده أكدت أنها تراجعت بنسبة %18.79، مرجعاً ذلك إلى أنه فى أغلب الأحيان قد يتم استيراد منتجات إندونيسية ولكن من مقاصد أخرى كدبى مثلاً أو سنغافورة الأمر الذى يؤثر فى عملية الحساب النهائية.وعن حجم السياحة الإندونيسية الوافدة لمصر، قدر أعداد مواطنين بلاده الذين يزورون المقاصد المصرية كشرم الشيخ والغردقة والقاهرة بما يتراوح بين 40 و50 ألف شخص سنوياً، مؤكداً أنها فى زيادة عن معدلاتها فى وقت سابق.من جهة أخرى، أوضح «رحمان« أن أبرز أنواع البن التى يتم تداولها فى مصر تتمثل فى «أرابيكا« الثقيلة والتى يتم استيرادها من البرازيل وفيتنام والهند وغيرها، والنوع الآخر «روبستا» الإندونيسية الخفيفة.وقال إن المصريين يتجهون لمزج نوعى البن بنسبة تتراوح بين 20 إلى %25 لنوع «أرابيكا» والباقى لصالح «الروبستا»، مع إضافة بعض التوابل كالحبهان للحصول على مذاق رائع، مضيفاً أن هناك أكثر من 30 وكيلا مصريا لمنتجات البن الإندونيسى محلياً.وتقدر شعبة البن لدى الغرفة التجارية حجم الاستهلاك المحلى من البن بنحو 40 ألف طن سنوياً، وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك ارتفاعا قدره %84.8 فى حجم واردات مصر من البن خلال النصف الأول من العام الماضى 2017 لتسجل نحو 48.151 مليون دولار مقابل 7.28 مليون فى نفس الفترة من العام قبل الماضي.وقال إن أكثر من %60 من الصادرات المصرية من البن يتم جلبها من إندونيسيا، موضحاً أنه فى 2017 تم تصدير كميات بقيمة تتراوح بين 45 و50 مليون دولار؛ فى حين سجلت قيمتها فى الـ6 شهور الأولى من العام الحالى حوالى 27 مليون دولار، غير أنه أكد عدم وجود إحصائيات حول الكميات التى تم تصديرها.