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سيـــاســة
التخطيط :90 مليون جنيه لمستشفي جامعة أسيوط و حماية المستهلك
الخميس 11 أكتوبر 2018 10:07 ص
دكتورة هالة السعيد
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دكتورة هالة السعيد
وافقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون جنيه تعزيزاً للخطة الاستثمارية لجهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 2018/2019 وذلك لمواجهة تكاليف الانتشار الجغرافي والتوسع في الأفرع الإقليمية لحوالي 10 أفرع علي مستوي الجمهورية.
كما صدقت د.هالة السعيد بالموافقة على مبلغ 70 مليون جنيه لإزالة التعثر لمستشفى الطوارئ والاصابات الجامعي التابع لجامعة أسيوط بخطة العام المالي الحالي.
ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الموافقات الصادرة بشأن زيادة الاعتمادات لمختلف الجهات تأتي تيسيراً للعمل بتلك الهيئات مما يعود بالنفع علي المواطن من تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها مشيرة إلي أن أي موافقة تأتي بعد دراسة كاملة للمشروع المقدم ودراسة مدي أهميته والفائدة العائدة منه علي المواطن في المقام الأول وذلك في إطار حرص الوزارة علي حسن ادارة المال العام.
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