الأستاذ الإمام محمد عبده عبقرى الإصلاح والتعليم (9)

تولى محمد عبده التحرير فى الصحف، فكان مدار مقالاته جميعًا يدور حول الدعوة إلى التعليم، ووجوب التمييز بين التعليم النافع والتعليم العقيم الذى لا رجاء ولا نفع فيه.وحينما جاشت البلاد بقلاقل الثورة العرابية الأولى، وكان قد تخرج آنئذٍ وعمل بالتدريس والكتابة، شارك زعماء الثورة، فوافقهم فى أمور، وخالفهم فى أمور، ومن أهم ما خالفهم فيه أن يهتموا بتعليم الأمة لتوكل حقوقها وهى عارفة بها أمينة عليها، ذلك أن ما يمنحه سلطان الحاكم بأمره يسلبه سلطان الحاكم بأمره. والواجب الاهتمام بالتربية والتعليم بعض سنين، وحمل الحكومة على العدل بالمستطاع، والبدء بترغيبها فى استشارة الأهالى فى بعض مجالس خاصة بالمديريات والمحافظات، ويكون ذلك كله تمهيدًا لتقييد الحكومة.وانتهت الثورة العرابية بنفيه إلى بيروت، فكان عمله فيها التعليم بالمدرسة السلطانية، ومحاضرة الطلاب والمريدين فى منزله وفى المساجد المشهورة.وحين أُذن له بالعودة إلى مصر، فلم يفارق بيروت إلاَّ بعد أن أودع آراء فى إصلاح الأمة الإسلامية بالتعليم والتربية فى رسالتين أو «لائحتين»، أرسل إحداهما إلى شيخ الإسلام بالآستانة، والثانية إلى والى بيروت، ليشرح ما اهتدى إليه أثناء مقامه من وسائل الإصلاح بالتربية والتعليم.واتبع محمد عبده فيما يقول الأستاذ العقاد اتبع أستاذه جمال الدين فى حملات الاصلاح من طريق السياسة وعلى أيدى الأمراء والملوك الذين توسما فيهم صدق الرغبة فى الاستجابة، ثم عاد التلميذ يراجع أستاذه فيما هو أقوم وأجدى، فقال له فيما رواه محمد رشيد رضا صاحب المنار:«أرى أن نترك السياسة ونذهب إلى مجهل من مجاهل الأرض لا يعرفنا فيه أحد، نختار من أهله عشرة غلمان أو أكثر من الأذكياء السليمى الفطرة، فنربيهم على منهجنا ونوجه وجوههم إلى مقصدنا، فإذا أتيح لكل واحد منهم تربية عشرة آخرين لا تمضى بضع سنين أخرى إلا ولدينا مائة قائد من قواد الجهاد فى سبيل الإصلاح، ومن أمثال هؤلاء يرجى الفلاح».قال السيد لتلميذه فى رواية صاحب المنار: «إنما أنت مثبط، نحن قد شرعنا فى العمل ولا بد من المضى فيه، ما دمنا نرى منفذًا».ويرى الأستاذ العقاد أن الاختلاف بين الإمامين اختلاف بالفطرة:محمد عبده خلق للتعليم والتهذيب.والأفغانى خُلق للدعوة والحركة فى مجال العمل السياسى والثورة «الأممية».هذا وظل محمد عبده، المعلم المهذب، على رأيه وفطرته فى انتظار الفرصة الملائمة لأداء رسالته.وكان أمله حين عاد إلى مصر، أن يتولى التدريس فى معهد عالٍ لا قيود عليه هو معهد دار العلوم.بيد أن ولاة الأمور أوجسوا فيما يظهر من إسناد التدريس إليه فى دار العلوم بما يملكه من قوة الإيمان والاقتدار، فأبعدوه عن وظائف التعليم، واختاروا له وظيفة القضاء. وهو اختيار وإن صادف محله فى علمه بالشريعة ونزاهته وكفايته، إلاَّ أنه لم يلاحظ فيه رغبته ولا كفايته للإصلاح بالتربية والتعليم. وقد أوشك محمد عبده أن يستعفى من وظيفته القضائية، لأنه كما قال جرب حظة فى التعليم وعلم أنه خُلق له، ولم يُخلق ليقول: «حكمت على هذا وحكمت لذاك....».فى القضاءمن موافقات المقادير، أن تعيين الأستاذ الإمام بالقضاء عام 1888م، لم يكن خاليًا من الغرض، فردت المقادير على المغرضين غرضهم !.. كانت عبقرية الإمام الإصلاحية قد أقضت مضاجع، وكانت روحه الوطنية الوثابة قـد أقلقت السلطـات، فهـو مصلح لا يهـدأ ولا يدع أحدًا يهدأ أو يستنيم، فكانت حوادث الثورة العرابية سنة 1881م التكئة التى اتخذت ذريعة لنفيه وإبعاده عن البلاد، ولكنه بعد أن أمضى السنوات الثلاث فى الشام التى اختارها مقامًا لنفيه المرهون نهوه بإذن من الخديو، شد الرحال إلـى باريس ليلحـق بأستاذه جمـال الدين الأفغانى، وليصدرا معاً جريدة «العروة الوثقى» التى منعت الحكومة المصرية دخولها للبلاد، وانتهت سنوات النفى والتغريب بعودته إلى مصر سنة 1887م، فتلاقى توجس السلطات من استئناف نشاطه مع احتياج نظارة الحقانية إليه فى وظيفة القضاء الذى كان يعانى معاناة مرة وفى حاجة إلى إصلاحه وتطعيمه بذوى العلم والفقه والكفاءة.وقد قلنا إن تعيين الأستاذ الإمام بالقضاء كان من موافقات المقادير، لأن هذا التعيين وعلى غير توقع من أرادوا التخلص والإبعاد ! أضاف إلى كل من القضاء وإلى تاريخ الأستاذ الإمام، أضاف إلى القضاء نضج التجربة التى خاضها الأستاذ الإمام بروحه الوثابة وعلمه العريض وإخلاصه الهائل وعبقريته الإصلاحية، فكان على المنصة مثالاً جديدًا لم يسبقه إليه أحد، وكان فى كتابة الأحكام أحد أضلاع استحداث لغة جديدة فى الحيثيات جمعت بين الفقه والشرع والقانون، وبين متانة العبارة وجلاء المعنى والبعد عن التقعر والنطاعة، وأضاف هذا العطاء إلى تاريخ الأستاذ الإمام صفحات جديدة لم يكن ليسطرها لولا أن أتيحت له فرصة العمل فى القضاء الذى تجلت فيه جوانب جديدة فى هذه العبقرية الإصلاحية التى لا يحدها حد، ولا تنطوى فى مجال دون مجال.شهد النبهاء للأستاذ الإمام أنه كان معلمًا فى أحكامه، وأنه كان من لوازمه التأمل والتدبر ومراجعة الفكر قبل أن ينتهى إلى الحكم الذى يقرن النطق به بأداء واجبه فى الإرشاد والتنوير والنصح والتوجيه، حتى ليبدو المحكوم عليه مقتنعًا بما حكم ضده به.فى القضاء عمل الأستاذ الإمام قاضياً ببنها سنة 1888م، ثم بالمنصورة، ثم نقل منها إلى الزقازيق، ثم رقى إلى الدرجة الأولى بالقاهرة سنة 1892م، ثم عين مستشارًا فى الاستئناف سنة 1895م لنراه عضو اليسار فى دائرة باسيلى بك تادرس سنة 1896م وفى دائرة سعد بك زغلول سنة 1897م، فكانت جهوده آية على إخلاص جدير بالأستاذ الإمام جعله فى المقدمة فى كل ما اضطلع به.www. ragai2009.com