إتفاق بين «الدلتا للأسمدة» و«إيجاس» لجدولة ديون الغاز حتى مارس 2019





عصام عميرةكشفت القوائم المالية لشركة الدلتا للأسمدة، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، عن تراكم مستحقات مالية عليها لصالح الشركة القابضة للغاز «إيجاس»، بقيمة 1.8 مليار جنيه نهاية 2017.أشارت القوائم المالية التى حصلت «المال» على نسخة منها، إلى أن الدلتا للأسمدة سددت 125.3 مليون جنيه، من إجمالى المستحقات المذكورة سلفاً، لتصبح 1.6 مليار فى 2017، والاتفاق بين الطرفين على جدولة المديونية لتنتهى فى مارس 2019.قرر الجهاز المركزى للمحاسبات التحفظ على معظم قرارات مجلس إدارة الشركة وأرجع قرار التحفظ، بسبب ارتفاع خسائر الشركة إلى 712 مليون جنيه بنهاية يونيو2018، منها 112 مليون جنيه صنفت خسائر غير عادية بسبب الفاقد من الغاز الطبيعى بوحدة الأمونيا، وتنفيذ العمرة التأهلية للمصانع.تابع: «ضمن الخسائر 294 مليوناً قيمة الفاقد فى 63 ألف طن من سماد اليوريا، تتمثل فى الفرق بين ما تم استخدامه من كميات الأمونيا خلال العام المنتهى، بنحو 220 ألف طن، الذى من المقرر إنتاجه، البالغ 351 ألف طن من سماد اليوريا، وفقا للمستهدف بالموازنة التقديرية لعام 2017/2018.أشار الجهاز فى القرار، إلى أن خسائر الشركة عام 2016 ـ2017، بلغت 505 ملايين جنيه، مطالباً بإجراء تصحيحات على النظام المحاسبى للشركة فى ضوء القوانين واللوائح المنظمة لعمل الدلتا للأسمدة.أشار نبيل مكاوى رئيس مجلس إدارة الشركة فى رده على قرار المركزى على هامش انعقاد الجمعية العمومية للدلتا للأسمدة، إلى أن أسباب ارتفاع خسائر الشركة جاءت نتيجة توريد الأسمدة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بسعر أقل عن السوق بقيمة 1500 جنيه للطن الواحد، فضلا عن تكبد الشركة خسائر بقيمة 260 مليون جنيه، بعد صدور قرار من وزارة البيئة بوقف العمل فى المصنع لمدة 3 أشهر نظرا لوجود مخالفات بيئة.لفت الجهاز المركزى إلى أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 993 مليون جنيه، بخلاف توريدات وزارة الزراعة، مضيفا إلى أنه تبين البيع دون تحرير عقود مع لبعض عملاء الأسمدة وعملاء التصدير، لتحديد التزامات كل طرف تجاه الآخر، بالمخالفة للمادة 9 من لائحة المبيعات.بلغت قيمة الخسائر المرحلة لشركة الدلتا للأسمدة 2،5 مليار جنيه، مقابل جملة إيرادات خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى 1،4 مليار، منها 445 مليون جنيه إنتاج تم تصديره للخارج.قرر رئيس الجمعية العامة، عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تشكيل لجنة خلال الأيام المقبلة، لبحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، وقيام اللجنة بعرض تقرير مفصل على أوضاع الشركة خلال شهرين، وعدم إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة.قال مصطفى، إن هناك متابعة مستمرة لأداء الشركة، ومتابعة للاشتراطات البيئة الواجب توافرها فى المصانع لعدم تكرار صدور وقف العمل مرة أخرى داخل الشركة.أضاف مصطفى أن «القابضة الكيماوية» تسعى لإعادة تأهيل المصانع القائمة من الأسمدة لتعمل طبقا للطاقة التصميمية لخطوط الإنتاج، لتحقيق عائد اقتصادى مرتفع، بالتوازى مع دراسة مع إضافة خطوط إنتاج جديدة.تتفاوض الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مع المكتب الاستشارى الألمانى «أودا»، لتطوير شركتى الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة التابعتين للقابضة، ومقرر أن يتم اختيار استشارى خلال ايام.صرح عماد الدين مصطفى فى وقت سابق لـ«المال»، أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء وحدة جديدة تتكلف 140 مليون دولار، وجارى التفاوض مع 3 بنوك «الأهلى المصرى، وقطر الوطنى، والتجارى الدولى»، لتدبير التمويل اللازم، لإنشاء وحدة إنتاج حامض النيتريك.