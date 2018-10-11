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استثمار
مائدة مستديرة حول تنمية سيناء في اجتماعات بالي
الخميس 11 أكتوبر 2018 09:57 ص
سحر نصر
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سحر نصر
إشادة دولية بمبادرة القيادة السياسية للاستثمار في العنصر البشري
أحمد عاشور
أكدت المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد أهمية مبادرة القيادة السياسية المصرية بالاستثمار في العنصر البشري صحة وتعليما ,والتي تتزامن مع المبادرة التي أطلقها البنك الدولي في هذا الشأن وتتصدر المناقشات خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في مدينة بالي الاندونيسية.
وأكد مسؤلي البنك حرصهم على دعم وتمويل المبادرة المصرية للاستثمار في العنصر البشري من خلال توفير التمويل,وهو ما تم فعليا خلال الفترة الماضية ونتج عنه توقيع اتفاقيات بين البنك الدولي ومصر لتمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم واستمرار هذا التعاون مستقبلا
وتتميز هذه الاجتماعات بوضع أولوية لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث سيتم تنظيم مائدة مستديرة خلال الاجتماعات عن تنمية سيناء بمشاركة قيادات من البنك الدولى ووزراء من الدول الأعضاء به، حيث من المنتظر أن تعرض مصر مشروعات التنمية والفرص الاستثمارية الكبرى فى شبه جزيرة سيناء.
وتعرض الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي غدا خلال الاجتماعات إنجازات مصر في مجال التنمية، خلال مشاركتها جلسة عن أهداف التنمية المستدامة بحضور السيد/ انطونيو غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن تقوم الوزيرة، خلال رئاستها للتجمع الافريقى لعام 2018م، بحضور رئيس البنك الدولى، بعرض ما قامت به مصر خلال العام الجارى، لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، وجعلها أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي، كما تقوم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتسليم رئاسة التجمع الافريقى للعام المقبل إلى دولة غانا، وتشارك فى الاجتماع الوزارى الذى يعقده رئيس البنك الدولى حول دعم التغيرات المناخية.
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