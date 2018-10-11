البنوك تكثف الدعاية لخدمة الدفع عبر المحمول

أيمن حسين



■ مسئول مصرفى: التمويل متناهى الصغر فرصة للوصول إلى مليون عميل إضافى

■ محمد الذهبى: أتوقع أن تحقق انتشارًا قويًا بين الشباب خلال 3 سنوات

■ البنك الدولى: تعليمات النظم فى مصر تحتاج إلى مزيد من التوضيح



سيد بدر



كثفت البنوك التى لديها رخصة لتقديم خدمات المحفظة الذكية، حملات نشر المحفظة لتحقيق المستهدفات المقررة من البنك المركزى بنهاية العام المقبل، وزيادة الاعتماد عليها كأداة للدفع فى إطار إستراتيجية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.



ومنذ إطلاق الخدمة بشكل رسمى عام 2013 حصل 17 بنكًا على الخدمة، منها 12 بنكًا فقط بدأت تطبيقها فعليًا، بينما هناك 5 بنوك لاتزال تنهى التجهيزات الفنية الخاصة بالإطلاق، ورغم فتح نحو 11.2 مليون محفظة إلكترونية لـ10.2 مليون عميل، فإن نسبة التفعيل تتراوح بين 5 - %10 وهى منخفضة للغاية.



وقد أصدر البنك المركزى تعليمات جديدة للبنوك نشرتها «المال» تقضى بإضافة 200 ألف محفظة بكل بنك خلال عام، وزيادة نسبة التفعيل بحيث لا تقل عن %10، والبنوك غير الملتزمة يتم سحب الرخصة منها، لتشجيع البنوك على زيادة نشر الخدمة، وإضافة مزيد من الخدمات التى تدفع العملاء إلى استخدامها.



وفى السياق ذاته، أطلق بنكا التعمير والإسكان و«كيو إن بى الأهلى» حملات دعائية فى وسائل الإعلام المرئية والطرقات للتوعية باستخدام المحفظة الذكية.



وقال مسئولون بقطاع التكنولوجيا، إن البنوك بدأت بالفعل البحث عن خدمات جديدة تتمكن من خلال من زيادة عدد المحافظ الإلكترونية وزيادة اعتماد العملاء عليها، منها الاتفاق مع شركات التمويل متناهى الصغر على إتاحة سداد الأقساط والحصول على التمويلات من خلال المحفظة، وزيادة عدد نقاط قبول المحفظة لدى التجار والشركات التى تقدم خدماتها للمواطنين.



وأشاروا إلى أن النسخة الثالثة من تعليمات نظم الدفع المرتقب صدورها من «المركزى» خلال الفترة القليلة المقبلة من شأنها أن تسهم فى زيادة نسبة التفعيل.



وصرح وكيل محافظ البنك المركزى، المهندس أيمن حسين، فى وقت سابق، بأن التعليمات الجديدة ستتضمن زيادة الحد الأقصى لاستخدام المحفظة والربط بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وإتاحة الاقتراض والإدخار عبر المحفظة، ومنح دور أكبر للوكلاء لتقديم الخدمات المصرفية نيابة عن البنوك.



وقال مسئول بقطاع التكنولوجيا بأحد البنوك الخاصة، إن هناك عددًا من الأسباب التى تسببت فى انخفاض تفعيل المحافظ الإلكترونية خلال الفترة الماضية، أهمها انخفاض الخدمات المتاحة عبر المحفظة وبالتالى عدم ملامستها لاحتياجات المواطن بشكل قوى، موضحًا أن المستهدفات التى فرضها «المركزى» ستدفع البنوك إلى تكثيف عملها لزيادة نسبة التفعيل وعدد المحافظ الجديدة، خاصة أن «المركزى» قد يسحب الترخيص فى حالة عدم تحقيق هذه المستهدفات.



وأوضح أن هناك نقطة تتعلق بأن البنك يبحث عن الربحية فى هذا التوقيت، خاصة بعد الأعباء التى تحملها القطاع من الشهادات مرتفعة العائد، مشيرا إلى أن تكلفة خدمة تحويل الأموال عبر المحمول منخفضة جدًا بعد تمتعها بخصم %50 من قبل المجلس الأعلى للمدفوعات، بينما فى الوقت ذاته شركة بنوك مصر تحصل على عمولتها كاملة من البنوك، ولذلك فإن البنوك تتحمل عبئًا من الخدمة يؤثر على ربحيتها.



وأشار إلى أن انتشار الخدمة على نطاق واسع سينعكس بشكل إيجابى على القطاع والاقتصاد القومى، لذلك فإن البنوك تتحمل حاليا وتدفع فى اتجاه زيادة الانتشار حتى يقل الاعتماد على الكاش وتحقيق الفائدة طويلة المدى، موضحا أن الفترة الحالية ستشهد اتجاهًا من البنوك للاتفاق مع شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر حتى تتيح خدماتها عبر المحفظة، خاصة وأن القطاع يضم أكثر من مليون عميل يحصلون على قروض تصل أحيانا إلى ألف جنيه وبالتالى يمكن إتاحتها عبر المحفظة.



وطالب بضرورة تيسير استخدام الخدمة وإتاحة دور أكبر لشركات الهاتف المحمول بحيث لا يقتصر دورها على التعاقد مع البنك، قائلا: «شركات المحمول مرتبطة مع أكثر من 100 مليون عميل وإن أتيحت لها خدمات الدفع عبر المحمول دون الاحتياج لبنك ستجذب شرائح كبيرة من العملاء من ذوى المعاملات صغيرة القيمة، ويمكن أن تنعكس بشكل إيجابى على الخدمة».



وشدد أيضًا على أنه مع إتاحة خدمات الدفع السريع QR” Code ستكون أداة فعالة لتنشيط استخدام الدفع عبر المحمول لأنها إحدى الطرق المهمة للوصول إلى صغار التجار وأصحاب الأكشاك غير القادرين على تحمل تكلفة نقاط البيع.



فى سياق متصل، قال محمد الذهبى، نائب رئيس اللجنة التكنولوجية باتحاد البنوك، إن الخطة التى وضعها «المركزى» لتشجيع استخدام الخدمة ستنعكس بشكل قوى على معدلات الاستخدام خلال الثلاث سنوات المقبلة، خاصة وأن الشباب فى مصر مهيأ لاستخدام التكنولوجيا بشكل كبير ومعظمهم يمتلك هواتف ذكية.



وأوضح أن المستهدفات التى فرضها «المركزى» على القطاع المصرفى ستدفع البنوك إلى البحث عن طرق جديدة لتسويق الخدمة مثل إضافة نقاط للعملاء النشطين أو خصم قيم صغيرة من تكلفة المنتجات التى يتم شراؤها عبر المحفظة الذكية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى عدد المحافظ دون تفعيل كبير لكن مع الضوابط الجديدة والخطط التسويقية للبنوك، ستتم زيادة نسبة التفعيل ونشر الخدمة بشكل أكبر.



وأكد أهمية الدفع الإلكترونى بالنسبة للاقتصاد القومى، وهو ما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين اليومية ويقلل الوقت والجهد الذى يبذله العميل فى الذهاب للمؤسسات الرسمية لدفع فواتير الخدمات العامة أو الاحتياجات الأخرى، مشيرًا إلى النجاح الذى حققته دول كثيرة مثل كينيا من خلال الخدمات المثيلة.



وأشاد تقرير حديث للبنك الدولى حول اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتطور الذى أحدثته عدة دول من بينها مصر فيما يتعلق بنظم الدفع الإلكترونى والخدمات المصرفية الإلكترونية، لكنه شدد على أن التشريعات والتعليمات الخاصة بنظم الدفع بحاجة لمزيد من التوضحيات، وإلا سيستمر خنق روح الابتكار فى السوق.



وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتمد قطاعا ماليا يرتكز على البنوك مع مساحة تنظيمية محدودة لمقدمى خدمات الدفع غير المصرفية، رغم أن هذا الوضع آخذ فى التغير. فقد قامت مصر والأردن مؤخرا بتحديث الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمدفوعات عبر الهاتف المحمول.